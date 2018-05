Felipe Calderón defiende a Margarita

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Anaya, de nuevo en problemas

Voto anti AMLO se inclinará por segundo lugar

Cuando ya no está en la campaña y sin embargo, por lo menos hasta el momento, aparecerá en las boletas electorales, Felipe Calderón salió a la defensa de su esposa, Margarita Zavala y como ya se sabe, se lanzó durísimo a la yugular ni más ni menos que del candidato presidencial de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, quien a su vez, respondió que no está dispuesto a confrontarse con el ex presidente, ya que es evidente que de nuevo tiene otros problemas más serios.

Mucho se comenta en los corrillos políticos que a lo mejor Calderón Hinojosa reaccionó así porque el llamado “Joven Maravilla”, le hizo saber que integrantes del equipo de la ex candidata independiente, se supone, se han sumado a su causa al quedarse sin abanderada porque, como se recordará, a todos los agarró por sorpresa con su decisión de bajarse de la contienda presidencial.

A lo mejor, el ex presidente considera eso una traición más, un duro golpe que le asesta Anaya pues hace ya un buen tiempo, en el PAN, los “calderonistas” son una especie en franca extinción.

Y mientras en México entramos a la cuenta regresiva en los comicios del próximo 1 de julio, a un mes, en los últimos días se ha consolidado la percepción entre los votantes de que el abanderado de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade, sería, de los cuatro contendientes, el mejor presidente y que el voto anti López Obrador se inclinará por el segundo lugar, sea quien sea.

De acuerdo con especialistas en la materia, desde hace dos semanas el candidato de la coalición “Todos por México”, ha venido creciendo en las preferencias electorales, hasta llegar a desplazar del segundo lugar, precisamente, a Ricardo Anaya, lo que se reflejará en las próximas encuestas.

Siguiendo con este análisis, la candidatura del candidato de “Por México al Frente”, se estacionó y comenzó a descender, pues sus negativos subieron hasta 12 puntos, debido a los escándalos de corrupción en que se ha visto involucrado en los últimos días; ahí está la reaparición del caso Barreiro; a su constante confrontación con AMLO y bien pueden sumarse los ataques que le dirigió Felipe Calderón .

El crecimiento de Meade está siendo impulsado por el relanzamiento de su campaña, al presentarse como el candidato de las propuestas y dejar atrás la estrategia de confrontación, aunque no hay que soslayar que el tema de Nestora Salgado que Meade puso en el debate, todavía hoy tiene secuelas importantes pues ha “balconeado” a López Obrador y hasta al INE.

Por otro lado, la llegada de René Juárez a la dirigencia priísta, ha levantado los ánimos en las bases del tricolor. Se observa también la atracción en su mayoría de los votos que había captado Margarita Zavala. ¡Qué tal!

Municiones

*** Hoy a las siete de la noche, se presentará en el Jockey Club del Hipódromo de las Américas el libro del guión de la película del mismo nombre “Manual de Principiantes para ser Presidente” que ha enfrentado la censura. La cineteca no les aceptó el pago para su proyección, aduciendo negativas del INE, derivadas de la veda electoral. Al preguntarle a Salim Nayar, (autor de ambas obras), a qué atribuye la censura responde: “La obra no ataca a un candidato en lo particular, sino al sistema en lo general.

Ellos imponen al candidato al que hay que seleccionar, dejándonos como única opción al menos malo”. Las salas cinematográficas comerciales también se rehusaron a proyectar este filme, por eso se hace más interesante conocer el libro y los motivos de la censura de la que es objeto la película a través de la palabra de la escritora Guadalupe Loaeza, del editor del texto, Manuel Grañén y del creador de la película y el guión, Salim Nayar.

*** Empresas Farmacéuticas de México, Alemania, Israel, Colombia, Guatemala, India, Francia, Reino Unido, Corea, Brasil, Grecia, Austria, China, Singapur, Suiza, Italia, Polonia, España, Estados Unidos de Norteamérica, Ecuador, Panamá, República Dominicana, Argentina, Honduras, Islandia, Costa Rica y Chile, participarán en el evento VECTOR PHARMA que, bajo el formato de Encuentro de Negocios, reúne en nuestro país a empresas fabricantes y distribuidores de medicamentos de diversos países, mismos que, se tiene previsto, generarán más de 2 mil citas de negocio uno a uno, estableciendo lazos comerciales. VECTOR PHARMA se llevará a cabo en su séptima promoción del 4 al 6 de junio en el Hotel Hilton México City Reforma, de la Ciudad de México.

*** En Quintana Roo, donde gobierna Carlos Joaquín González, se apuntaron un acierto con la aprobación de la nueva Ley de Movilidad, misma que reconoce el desplazamiento efectivo de las personas como un derecho fundamental. Dicho reglamento contempla también la creación del Instituto de Movilidad, el cual será un organismo público descentralizado que se encargará de vigilar el cumplimiento de la normativa que plantea una jerarquía en la que primero van los peatones, luego los ciclistas y después los vehículos motorizados.

*** El pasado fin de semana, en Morelos, líderes religiosos, militantes y ex candidatos del Partido Encuentro Social, se sumaron al proyecto de Rodrigo Gayosso Cepeda, candidato a la gubernatura por el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Socialdemócrata, al considerar que es él quien cuenta con las mejores propuestas para mejorar las condiciones de vida de los morelenses.

Integrantes del grupo denominado “Constituyente Ciudadano Morelos”, le brindaron su respaldo a “El Gayo” al hacer un pronunciamiento abierto en el que resaltaron que es un hombre comprometido con todos los sectores de la sociedad, íntegro y dispuesto a transformar Morelos.

“Hoy nosotros nos separamos del Partido Encuentro Social, somos líderes religiosos y ex candidatos del PES a regidores, alcaldes, diputados locales y federales, que hemos decidido hoy darle el respaldo a quien será nuestro próximo gobernador”, declaró Juan Miguel Martínez, presidente de dicha organización.

Por su parte, Gayosso agradeció el pronunciamiento a favor de su proyecto, además de que los convocó a trabajar en la construcción de una sociedad de derechos que busque mejorar las condiciones de vida de los habitantes del estado, “pues somos muchos los que estamos convencidos que Morelos merece más”.

