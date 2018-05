Quintana Roo, rehén de intereses gremiales

Derecho de réplica

Yolanda Montalvo

La tarde del pasado lunes, las comisiones del Congreso local aprobaron la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, legislación que, aseguran los diputados, vigilantes siempre del bienestar de pueblo… seeeeeee, como no…., muchas bondades tiene para los ciudadanos.

El caso es que, desaparece la corrupta, hasta el tuétano, Dirección de Transporte de Sintra, organismo que llenó, dicen las leyendas urbanas, los bolsillos de inspectores y jefes, ya que éstos tomaban a los transportistas de sus “pavitos” y les sacaban el relleno cremosito, con una módica cuota mensual para permitirles transitar en las carreteras del estado.

La Ley de Movilidad pone al peatón como el ente de mayor importancia, dicen los sesudos, eso nos ubica al nivel del primer mundo, como Holanda, Suecia,…bueno, sólo le pido no vea usted las vialidades por donde transeúntes y conductores tienen que circular, responsabilidad de los gobiernos municipales, porque, esas calles sí son como de tercer mundo.

Que, una legislación de este tipo hacía falta, es verdad, era urgente regular asuntos como los estacionamientos y el otorgar concesiones para brindar servicio de transporte, pues los gobiernos anteriores tomaron la facultad de otorgarlas, como si fuera una moneda de pago para quien les brindaba algún “favor”.

De pronto, se conocía de políticos o “amigos” de ellos, que de la noche a la mañana tenían 10, 20 y más placas de taxi, como ejemplo, está la leyenda urbana de que, el ex gobernador, ahora en el frescobote, Roberto Borge Angulo, le dio placas de taxi a la ahora candidata de Morena, Mara Lezama, para que, hace dos años atrás, rechazara la invitación de los morenos para ser su candidata, eso, pueden ser sólo cuentos populares (o puede ser verdad, sólo la araña lo sabe…..nooooo, no me refiero a la locutora mi estimado lector mal pensado, jiijijij), pero, si historias como esas circulan, es porque así se destiló, pagar favores con concesiones. ¡Abuelita tus chanclitas!

Los secuestradores

Rechazo total de los quintanarroenses hacia el actuar de los sindicatos de taxistas, que recurrieron al bloqueo de diversas arterias en todo el estado, pues eso, lejos de lograr la empatía de los ciudadanos para que apoyen su reclamo, los taxistas se han ganado el desprecio de la población.

Los dirigentes aseguran que existía una mesa de negociación abierta en la que el gremio sindical junto con representantes del Poder Legislativo y Ejecutivo intercambiaban propuestas para, o lograr que la Ley de Movilidad, en la que se incluye en el inicio de operaciones de plataformas digitales que ofrecerán transporte público de pasajeros entre particulares sin una concesión de por medio, afectará lo menos posible a los más de cien mil taxistas que circulan en Quintana Roo.

Por lo que, la aprobación de la Ley de Movilidad, dicen es obra del secretario de Gobierno, Francisco López “Penas”…noooo, perdón, es López Mena, pero…de que da pena, la da, jijijiji. Y los enardecidos chafiretes toman de rehén a la población, hasta que no les garanticen equidad ante la operación de aplicaciones como Uber, pues con la puesta en marcha de la nueva legislatura, que será en 90 días, no será sólo una plataforma la que operará en el estado, ya lo verá.

Al “Chino” se le pone en chino

Fue el diputado con licencia, Fernando “Chino” Levín Zelaya Espinoza, ahora candidato de la alianza por Quintana Roo al Frente del PAN-PRD-MC, quien durante su corto periodo en la XV Legislatura impulsó la nueva Ley de Movilidad, y cabe mencionar que esta legislación en congresos anteriores se mantuvo sin avances y no incluía la operación de plataformas digitales, fue hasta la entrada de Uber, el año pasado, que se puso sobre la mesa qué aplicaciones similares pudieran operar en Quintana Roo, pues la población en general vio con buenos ojos que existieran más opciones de servicio, ya que los sindicatos de taxistas permiten la operación de autos chatarra, servicio colectivo, que pone en peligro la integridad de los pasajeros y mantiene en sus filas choferes déspotas o borrachos.

La aprobación de la entrada en operación de plataformas digitales, como Uber en Quintana Roo, en pleno proceso electoral, fue algo inesperado, por las repercusiones que en la contienda podrían tener, ya que los taxistas no le perdonan al “Chino” Zelaya Espinoza que les haya dejado la herencia de una nueva legislación, ley que los taxistas pensaban ya habían detenido, sin embargo, no se trata sólo de darle por su lado a un sector de la población, sino atender las necesidades de todos los quintanarroenses y del turismo que recibe más de 20 millones de visitantes al año y al que se debe de dar la mejor atención posible.

Que, para el “Chino” Zelaya las cosas se le pondrán en chino pues, los taxistas rijosos destruyeron la publicidad del que ahora pretende ser alcalde de Othón P. Blanco y amenazan con sabotear la campaña del nacido en El Salvador. ¡Sopas pericos rencorosos!

Nadie fuera de la ley

Es el sector turístico y hotelero los que más rechazo han mostrado contra las acciones de los taxistas y exigen al gobierno estatal se ejerza la ley contra lo que se puede llamar actos vandálicos, incluso de sabotaje a las vías de comunicación, por impedir el libre tránsito en las carreteras municipales y estatales.

El lanzar la Ley de Movilidad en pleno proceso electoral, fue sin duda una maniobra muy valiente o muy atrabancada de los legisladores suplentes, pues los titulares de las curules ahora andan en campaña tras un hueso más jugoso, sin embargo, tenga usted por seguro mi estimado lector que, si se realiza la consulta pública, el 1 de julio, sobre la operación de plataformas digitales en el estado, la gran mayoría de la población dará un sí contundente, pues con los bloqueos, los taxistas le están echando ganas para que la población los quiera fuera.

Se refuerza seguridad

Ante los últimos acontecimientos sociales (manifestaciones de los taxistas) por las decisiones del Congreso del estado y el aumento de la inseguridad, ha llegado a Chetumal la Policía Militar a reforzar, lo que no significa una militarización, según el general de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Miguel Ángel Huerta Ceballos, comandante de la 34 zona militar. “coadyuvar no significa hacerse cargo”, por lo que importa es la presencia para disminuir el delito.

Los renglones torcidos de la elección

La corrupción en la compra de votos opera a todo lo que da en el distrito electoral 02, de manera cínica y descarada, tanto a nivel federal, como en cada una de las cuatro cabeceras municipales.

El voto se está cotizando en Chetumal hasta en 2 mil pesos, además de que, si quieren participar como representantes en las casillas, desde el pasado 1 de mayo ya recibieron su primer pago (se habla de mil 500 cada quincena) y antes de que venza el plazo- a mediados de junio- les devolverán sus micas, para que el día de la elección puedan acreditarse.

Otros partidos como el PAN y el PRD están a la caza de meter su estructura ante el INE en los últimos minutos, con la intención de “piratear representantes de casilla” para lo cual, tal y como hicieron en 2016, provocar que Morena, PT y PES e incluso el PRI se queden sin representantes.

El voto útil -el que no se ejercerá en la urna- en Chetumal ya se cotiza en 2 mil 500 pesos, en José María Morelos sigue en mil pesos; en Bacalar la cifra sube a mil 800 y en Carrillo Puerto, en la cabecera, ya alcanza los 2 mil 100 pesos. Pásele, pásele, como una oferta como una promoción, le venimos ofreciendo unos lindos votos. ¡Que no Mouse Mickey! Tantán.

Recibo información, comentarios, denuncias, réplicas y balconeadas, etc. al mail: yolandamontalvoh@gmail.com