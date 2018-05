¿Videgaray se reúne con AMLO..?

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

La nota de LaPolíticaOnline corrió rápido por redes, sobre todo por whatsapp, y levantó una enorme ola de inquietud entre la clase política y sobre todo en la empresarial.

De resultar cierta, sería la confirmación de una derrota más anunciada por el PRI, de Enrique Peña Nieto y de José Antonio Meade… y todos quienes han apostado en contra de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia.

La nota dice:

“Exclusivo: Videgaray tiende nexos con AMLO y causa el enojo de EPN

“LPO. Los encuentros secretos. La furia de Nuño. El ascenso de Quintero. La vendetta contra Slim.

“La primera señal fue la semana pasada, cuando el titular de Bancomer, Luis Robles, tuvo un encuentro a solas con una figura central de Morena. Ahora se conoce en el entorno presidencial que el canciller Luis Videgaray estaría programando algunos encuentros por su cuenta en un giro por comenzar a planificar la transición política con el candidato que lidera en los sondeos.

“Esta maniobra se dio sin el consentimiento de Enrique Peña Nieto que hace una semana habría congelado su relación con quien fuera el hombre poderoso de su administración.

Esa tensión se traduce en que Aurelio Nuño también está distanciado del canciller: expulsó de la campaña a su satélite Alejandra Sota –movimiento que se justificó con una llamativa tortícolis– y encumbró a su némesis Alejandro Quintero, publicista presidencial enfrentado a Videgaray.

Quintero viene de promover en la campaña a Carlos Alazraqui (Alazraki), que hará los spots del último mes.

“La fricción Videgaray-Peña está al mismo nivel que en el segundo semestre del 2016 cuando el entonces Secretario de Hacienda invitó a Donald Trump a México…

“Ahora, en el más decisivo de los momentos, el conflicto vuelve a la cúpula. El Presidente está en conocimiento de que habría sido el propio Videgaray quien acercó a Morena información sensible sobre las acciones de Carlos Slim en contra de la campaña de AMLO. La semana pasada AMLO acusó al magnate de que este busca convencer a sus empleados de que no lo voten.

“La pelea sería particularmente alentada por Enrique Miranda Nava, quien nunca toleró la ascendencia de Videgaray sobre su compadre de la juventud.

Videgaray destrozó a Miranda el año pasado porque los distritos que este operó en Edomex se perdieron. Hay combates más recientes: Miranda se dice traicionado por Manuel Velasco en Chiapas y es sabido en el microclima que el gobernador siempre ha sido un protegido del canciller.

Pero lo de Videgaray no es coyuntural o táctico: está obsesionado con que las reformas estructurales (de las cuáles se considera el autor intelectual) perduren.

Videgaray entiende que es el artífice de la matriz económica del país y es un convencido, como ha dicho en cenas con empresarios, de que sus reformas tienen por destino estimular la competencia y reducir la desigualdad.

“El primer camino para que esas reformas perduraran fue José Antonio Meade como candidato. Pero el ex secretario de Hacienda no demostró la misma capacidad como funcionario que para pedir votos”.

Hasta aquí la información de LaPolíticaOnline fue retomada por un importante grupo de viejos y muy efectivos operadores políticos entre quienes están Fidel Herrera, José Murat, Ulises Ruiz, César Augusto Santiago y otros de ese nivel del más añejo priísmo quienes fueron lastimados al no ser no sólo no incluidos en esta campaña, sino no escuchados a pesar de que algunos hablaron abiertamente con Meade sobre sus perspectivas presidenciales reales.

Uno de ellos le advirtió: “Ten mucho cuidado porque Peña Nieto te puede negociar sin el menor sentimiento de culpa si así conviene a sus intereses…”

Y parece que ese momento llegó.

Algunos de ellos consideran que si Videgaray ya se reunió con Andrés Manuel López Obrador o está a punto de hacerlo, es con el pleno consentimiento de Peña Nieto.

“Ese par nunca van solos… siempre actúan juntos, no son amigos, son cómplices”, advierte uno del grupo.

En las condiciones en que está hoy la campaña, no es extraño que haya un acercamiento y negociación de Peña Nieto con AMLO a través de Videgaray, su colaborador de más confianza y el más inteligente y preparado del grupo.

López Obrador sabe que la palabra de Videgaray es la misma voz de Peña Nieto, afirman.

Serían las negociaciones más serias hacia un arreglo para una transición sin conflicto y con acuerdos no sólo profundos sino de largo plazo.

Serían los arreglos que llevarían cierta tranquilidad a mercados financieros y a grupos sociales importantes, indican.

Por supuesto que no le amarrarían las manos a López Obrador para irse de frente contra todo lo que ha impugnado, pero garantizaría no meterse con el grupo central del poder saliente.

En los hechos el tabasqueño ya ha dejado en claro que no tocará a Enrique Peña Nieto, a diferencia de Ricardo Anaya quien insiste en meterlo a la cárcel.

De ahí la resistencia de Peña Nieto a concederles a los empresarios que lo visitaron para pedirle la declinación de Meade por Anaya.

Es más, hoy está ya definido el camino de la PGR para actuar contra el suegro, la esposa y los cuñados de Anaya por lo del lavado de dinero.

Por donde quiera que anden los posibles encuentros de Videgaray con AMLO la nota de LaPolíticaOnline no ha sido desmentida y los comentarios y temores de los viejos operadores la confirman.

Además, insisto, no sería extraño que eso se diera. Va de por medio una transición institucional.

Y confirmaría el eje central de una negociación: ésta siempre se hace entre contrarios, a veces irreductibles. Urge

PAN urge al PRI en el Senado

Al hablar ayer a nombre de su fracción, el senador blanquiazul Héctor Flores Ávalos –suplente de José Rosas Aispuro, hoy gobernador de Durango-, presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la Republica, exhortó a la fracción del PRI que comanda Emilio Gamboa a ir a acuerdos para sacar adelante, ya, a los Fiscales General de la Nación y el Fiscal Anticorrupción, así como a magistrados y el tema de la desaparición del fuero.

“Por parte del PAN, hay toda la intención de poder sacar adelante muchos de los temas que están pendientes, por supuesto, para esta legislatura. No tenemos ninguna duda”, indicó Flores Ávalos.

El problema es que, sin un acuerdo político con el PRI es imposible transitar en estos temas, indicó.

“Yo creo que aquí sí vale la pena que vayamos asumiendo responsabilidades. El asunto claramente de los fiscales y del nombramiento de los magistrados anticorrupción no se puede procesar ni en la Permanente, en el caso de los magistrados, ni en el Senado de la República, en el caso de los fiscales si el PRI no tiene claridad en su postura y transparencia hacia el resto de los grupos parlamentarios para poder construir un acuerdo en eso”, insistió.

El senador Gamboa ha insistido a su vez en que en estos días se acercaría a sus pares de las otras fracciones, para avanzar en estos acuerdos a fin de ir a un extraordinario y poder sacar estos nombramientos adelante.

vizcainoa@gmail.com

www.endirecto.com.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa