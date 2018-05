La ley en México no se debe negociar: Meade

Critica la figura de autodefensas

El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, descalificó a las autodefensas y policías comunitarias, pues afirmó que “no se puede confiar en gente armada y sin preparación en seguridad”.

Desde Tamaulipas, uno de los estados con mayor índice de violencia y presencia del crimen organizado, el abanderado del PRI exigió tomar en serio el tema de la seguridad al tiempo que advirtió que la ley en México no se negocia y el Estado no se rinde.

Lamentó el asesinato del reportero de Grupo Imagen, Héctor González, y llamó a un “¡ya basta de condolencias! Y ofrezcamos resultados con una estrategia integral de seguridad”.

En ese sentido, el candidato del PRI-Verde-Panal se pronunció por capacitar y dotar de mejores salarios a las fuerzas policiacas , así como construir la Academia de Preparación Policial.

Meade Kuribreña dijo que no se puede construir sobre un pacto de no agresión con los criminales, “ni podemos poner la vida de nuestros hijos en gente armada sin preparación”.

Reconoció que la presencia de policías comunitarias o autodefensas en algunas zona del país es porque no hay ni ley ni Estado, pero advirtió que no se puede poner la vida de nuestros hijos en gente armada sin preparación.

“En esta elección hay que hacer una pregunta con toda seriedad: ¿qué queremos? Cuerpos armados y regulados que abusan y están lastimando a la sociedad, o lo que queremos es una seguridad real que llevemos el respeto a la ley donde hoy no llega. La ley no se negocia, el Estado no se rinde, y de eso estamos hablando en esta elección”, estableció

El abanderado del PRI insistió en que México requiere una seguridad verdadera, con policías entrenados, capacitados, bien pagados y apoyados por la fuerza del Estado.

“Necesitamos una gran policía profesional con oficiales entrenados, protegidos y muy bien pagados en todos los estados”, señaló.

Por ello se comprometió a crear una academia de capacitación para todos los policías del país, que tendrán sueldos y prestaciones dignas.

Asimismo Meade se comprometió a todas las denuncias van a ser investigadas, y esas indagatorios derivarán en todos los casos—dijo– en castigo para quien haya violentado la ley.