George Michael fumaba 24 cigarros de mariguana al día

El documental sobre la vida de la inmortal estrella, creado por el historiador músico Paul Gambaccini, se estrenará este sábado 2 de junio

A pesar de su increíble carrera musical, George Michael, quien murió en la Navidad de 2016 y que fue ampliamente adorado por los fanáticos de Hollywood por sus melodías pegadizas, sus últimos años fueron gobernados por sus oscuros demonios internos, adicciones y vida aislada.

En el clímax de su adicción a las drogas, un solitario Michael comenzó a fumar 24 cigarrillos de mariguana al día dentro de su casa, ocultándose del mundo y anestesiando sus enemistades internas.

“George se convirtió en un stoner. Lo dijo, esa es su palabra, no la mía “, dice el historiador de la música Paul Gambaccini en un adelanto para el documental que se realiza sobre el artista titulado “Lonely Life de George Michael”, que se estrenará este sábado 2 de junio a las 09:00 horas, por el canal REELZ. Si eres una superestrella, estás afligido en público. No puedes ser tú mismo. La tendencia entonces es contener el dolor y tragarlo, retenerlo y dañarlo. Te devorará y te corroerá por dentro, agrega la ex amiga y periodista de música Lesley-Ann Jones.

“Estás buscando maneras de aliviar el dolor que está causando, y ¿por qué no tomarías las drogas?”