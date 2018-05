Pepe Zepeda presentó “Forever”, rodeado de estrellas

La exposición fotográfica consta de 60 imágenes de personalidades emblemáticas de la política, el arte y la cultura

Arturo Arellano

Pepe Zepeda, es actualmente el director del área de comunicación en OCESA, y tiene una trayectoria de más de 30 años de éxito y recorrido en el medio del espectáculo, donde además en su labor fotógrafo, cuenta con una amplia e histórica colección. Es ahora que de la mano de Mundo Ejecutivo y la Galería de Óscar Román, presenta su galería “Forever”, que consta de 60 imágenes de personalidades emblemáticas de la política, el arte, la cultura y que ahora están disponibles para su venta y cuyos fondos serán destinados a la organización Aldeas Infantiles de México, que se dedica a apoyar a las familias de niños de bajos recursos o problemas de guerra en más de 60 países.

Zepeda agradeció la oportunidad de no sólo mostrar su trabajo, sino de poder ayudar a los más necesitados. “La colección está compuesta de imágenes que representan momentos valiosos de toda mi vida, de mi carrera, pues después de conocer a todas esas, personas, la mayoría se convirtieron en amigos y la muestra es que algunas actrices están aquí, por lo que estoy agradecido. Además, la galería creada con fines filantrópicos para la organización sin fines de lucro ‘Aldeas Infantiles’, que se dedica a sostener familias de niños de bajos recursos o problemas de guerra en 60 países”. De modo que las obras pueden ser adquiridas en dos tamaños y con un sello de autenticidad, a través del sitio web www.mundoejecutivo.com.mx.

A la inauguración de la galería acudieron grandes celebridades, como Ana Karina Guevara, Zaide Gutiérrez, Blanca Guerra, Dolores Heredia, Laura Luz y Cecilia Toussaint, protagonistas de algunas de las fotografías de Pepe Zepeda, quienes coincidieron en su opinión sobre el profesionalismo y labor humanitaria constante del artista. Zaide Gutiérrez comentó: “Te felicito, porque eres y siempre has sido un gran profesional, creativo, un gran artista, siempre estás pensando en algo nuevo, en a quiénes reunir, con quiénes trabajar, eres un visionario y hoy te agradezco también por mostrar mis intimidades (risas), que no están todas exhibidas, pero en la página sí están”.

Blanca Guerra añadió: “Hace 20 años se inició mi amistad con Pepe Zepeda y creo que esta exposición representa justamente ese origen de grandes amistades. Me siento honrada que me haya hecho parte de su galería, porque es un hombre sumamente leal, solidario, generoso y que siempre está cuando se le necesita y de mi parte para él también”. En tanto, Laura Luz dijo: “Esta exposición es también darte una pausa para ver hacia atrás, todo ese recorrido en el que puedes darte cuenta de lo que has logrado y de lo que no también, fracasos y triunfos, por lo que es muy reconfortante hacer esa pausa al lado de José Zepeda, que siempre ha sido un amigo y un gran apoyo”. Finalmente, Dolores Heredia agregó: “Es una persona de esas que siempre están rodeadas de amor, porque lo busca, lo provoca, lo genera, lo esparce y además es un hombre capaz y creativo, siempre tiene grandes ideas y contagia a la gente con su entusiasmo, para mi decir Pepe, es sonreír”.

En “Forever” también destacan personajes como José López Portillo, Irma Serrano, Carlos Olmos, Víctor Hugo Rascón Banda, Fernando Moguel, Gloria Trevi, Arcelia Ramírez, Liza Minnelli, María Félix, Juan Gabriel, José José, Hugo Argüelles y María Victoria. Las imágenes ya están disponibles para su compra en el sitio web www.mundoejecutivo.com.mx y los precios oscilan entre los 5 mil y los 10 mil pesos, según el tamaño de la obra y la presentación, cabe recordar que las ganancias de este proyecto estarán destinadas a apoyar a la organización Aldeas Infantiles de México.