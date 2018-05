Tania Riquenes es mamá en “¿Qué te dijo tu marido?”

La actriz brilla con su protagónico en la catorceava temporada de Teatro en Corto

Arturo Arellano

“¿Qué te dijo tu marido?” es una divertida puesta en escena que forma parte de la catorceava temporada de Teatro en Corto, cuyo elenco está conformado por Amanda Rosa, Anastasia, Pao Villalobos, Haydee Navarra, Karla Pineda y Tania Riquenes en el papel protágonico, pues da vida a una madre primeriza que se encuentra después de un largo tiempo con su grupo de amigas. La obra se presenta de jueves a domingo en la sede de Teatro en Corto en Coyoacán.

Para ahondar en detalles, Tania concedió una entrevista a DIARIO IMAGEN, donde de entrada contó: “La obra parte justamente de la pregunta ‘¿Qué te dijo tu marido?’ que es lo que le preguntan Sofi y Pau a su amiga Lía, que es mi personaje, esto después de que di a luz a mi primer bebé. Creo que es una obra con la que las madres sentirán mucha identificación y hasta ahora la respuesta del público ha sido buena. Esto se lo adjudico a que el guión está bien escrito, tomando en cuenta que el Teatro en Corto no va más allá de los 15 minutos de duración y en ese tiempo debemos capturar la atención de la gente y ofrecerles un inicio, desarrollo y desenlace de una historia. Para ello, la escritura es primordial, para que se entienda y además tenga una buena estética”.

Reconoce por otra parte: “Sí me sentí identificada con mi personaje, todas las que son madres han pasado por ese momento de enfrentar a tus amigas, familiares y demás personas luego de tener un bebé. Pero aquí se aborda de una manera muy divertida y fraternal. Me encanta la parte de poder involucrar al público de tenerlo tan cerca, sentirlo y escuchar sus comentarios, sin embargo, también esto representa una exigencia para el actor, ya que no podemos permitir que nos distraigan las risas o comentarios, hay que saber improvisar de acuerdo a la escena y al público”.

El mensaje de la puesta en escena dice: “Es invitar a las mujeres a disfrutar de su maternidad, aunque de pronto se vuelva complicado y tu vida cambie para siempre, nos tenemos que encargar de que todo eso sea para bien, que nada nos haga pensar lo contrario. Se trata de tomarlo ligero y disfrutar, fluir, amar mucho y dejarles lo mejor de nosotros a nuestros hijos”.

“Respeto también la decisión de quienes no desean ser padres, yo hablo desde mi experiencia y puedo asegurar que para mí ha sido lo más maravilloso, pero cada cabeza es un mundo, hay que tener una gran conciencia y madurez, ya sea para decidir tener hijos o no”.

A la par de esta puesta en escena, la hermosa Tania continúa como parte del elenco de la telenovela “Tenías que ser tú”, en la que interpreta a Teté, madre de Simona. “Estoy contenta con la telenovela, comparto créditos con un gran elenco, lo cual para mí es una experiencia, ya que me gustar estar siempre aprendiendo y sumando cosas a mi carrera”.

“¿Qué te dijo tu marido?” se presenta de jueves a sábado de 20:00 a 22:30 horas cada media hora y los domingos de 19:00 a 21:30 horas, también cada media hora.