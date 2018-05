“Según Bibi” se integra a la barra de comedia de Televisa

La serie se estrena este 31 de mayo por las estrellas, con Gisela Sehedi como protagonista

Arturo Arellano

“Según Bibi” es una serie que nos adentra en las aventuras que conforman el día a día de una madre que trabaja y que tiene que luchar por mantener el balance entre ser mamá y el resto de sus actividades. “Bibi”, personificada por Gisela Sehedi es una mujer que sin ser asesina a sueldo, vive todos sus días al límite. La serie se estrena este 31 de mayo a las 23:00 horas por las estrellasy elenco lo completan artistas como Alex Brizuela, Felipe Nájera, Claudia Lizaldi y Nora Salinas.

Para ahondar en detalles, la actriz de esta divertida serie, platicó en entrevista para esta casa editorial. “Llegué a este proyecto por un casting. Marisol Mijares, una de las productoras me había visto en videos, ya que estaban buscando actrices de teatro, pero había que hacer un filtro gigante, no estuvo facíl, la competencia estuvo durísima, hubo dos ocasiones en que me dijeron que no, pero luego me volvieron a llamar”.

“Desde que leí el texto me encantó y me obsesioné, hago castings de muchas cosas y de repente estás acostumbrada a leer cosas y te gustan, pero cuando leí esto enloquecí de amor, porque el contenido es maravilloso, me enamoré y me obsesioné, quería hacer el personaje, porque es un bombón. Me sentí identificada, de alguna manera, ‘Bibi’ es mi día a día, tengo un hijo en la vida real, hago malabares para encontrar un equilibrio entre ser madre, estar con los amigos, ir a las juntas de padres de familia, hasta un punto que crees que no lo estás haciendo bien”.

Añade que si bien la historia es alrededor de una madre, “todos somos una especie de “Bibi” y no sólo las mujeres y las madres, sino los padres, los estudiantes, hasta los solteros, porque tienes miles de responsabilidades, estamos en una época en la que todos hacemos muchas cosas”.

“De entrada, no creo que alguna vez se haya abordado el tema de las madres como lo hacemos ahora, porque lo hacemos sin filtros, ni maquillaje, mostramos a una madre tal cual es. No obstante, tampoco es una tragedia, no es la madre abnegada, es una madre actual que trabaja, que es independiente y que decide estar en pareja, porque ama a su pareja y decide ser mamá, porque de verdad quiere ser madre”.

“La comedia está en el reflejo de uno mismo, ahora que estamos lanzando la campaña de esta serie, la gente está reaccionando, se identifican, todos hemos tenido esos días donde el niño se enferma y tenías una junta, entonces no hay quien lo cuide, te lo llevas, va moqueando, luego vas al pediatra, tu vida en un momento se vuelve un caos por un detalle que se te mueve de la planeación. La comedia radica en ver esa mujer tratando de solucionar el caos de su día a día. No hay pastelazos, ni chistes burdos, es un contenido real”.

De su experiencia como madre dice: “La gran recompensa es el amor sin límites, es algo que nunca habías sentido antes, es sentir algo que simplemente no hay otra manera de sentirlo, es un amor más allá de cualquier cosa, algo que te rebasa, no importa qué estés padeciendo, porque la carita y sonrisa de tu hijo es suficiente para que valga la pena, que te digan ‘eres muy bonita mamá’ o ‘eres mi héroe papá’, es algo que no se compara con nada”. “Según Bibi”, se integra a la barra de comedia de Televisa a partir de este 31 de mayo a las 23:00 horas por las estrellas.