La delegación Tláhuac se hace cada vez más conocida, pero no por cuestiones que enorgullezcan a sus habitantes, sino por asuntos relacionados con el narcotráfico: recordemos la relación que hubo entre el delegado de Morena con licencia, Rigoberto Salgado, y el capo Felipe de Jesús Flores (a) “El Ojos”, asesinado en 2017.

Nadie que sea ciudadano de bien puede estar de acuerdo con esa fama creada y fomentada por la delincuencia y solapada por autoridades deshonestas.

El tema, desde entonces, siempre ha estado presente. Si no es el candidato del PRI a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Mikel Arriola, quien llamó “narcodelegado” a Salgado (hoy en busca una diputación), además de advertir que de ganar las elecciones lo metería a la cárcel, son legisladores del PRD los que no quitan el “dedo den reglón”.

Ayer, diputados del sol azteca en la Asamblea Legislativa dijeron que Morena busca que el delegado con licencia tenga fuero a través de una diputación para eludir la acción de la justicia.

El vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD en la ALDF, Raúl Flores, afirmó que el aseguramiento por parte de elementos de la Policía Federal de 270 kilos de cocaína hallados en un domicilio en Tláhuac, “confirma la complicidad del delegado de Morena con licencia, Rigoberto Salgado, con el crimen organizado en dicha demarcación por omisión y negligencia.

Es más. Aseguró que dicho hallazgo reafirma las denuncias y acusaciones que durante más de un año ha hecho el PRD en el sentido de que Salgado encabeza el primer narco-gobierno en la Ciudad de México.

“Precisamente por las acusaciones que pesan en su contra fue designado candidato local por la vía plurinominal por el partido de López (Obrador) para que pueda obtener fuero y librarse de la acción de la justicia”, señaló enfático el diputado Flores.

Subrayó que “poco a poco” Salgado ha ido perdiendo todos los amparos que ha interpuesto ante las acusaciones presentadas en su contra por sus “claros nexos” con el cártel de la droga que opera en Tláhuac.

Flores García recordó que aunque el año pasado su bancada presentó de manera oportuna ante la Comisión Jurisdiccional de la ALDF pruebas de que Rigoberto Salgado le abrió al líder del Cártel de Tláhuac las “puertas de la demarcación” para la realización de sus actividades de narcotráfico y que incluso le construyó un centro de operaciones (La Carreta del Sur), es la fecha en que la VII Legislatura sigue esperando explicaciones de por qué no se ha actuado en contra de este peligroso personaje.

“No es posible, agregó, que toda la familia de Rigoberto Salgado haya podido construir casas de lujo y restaurantes con dinero ilegal, que el contralor haya confirmado que Salgado puso dinero para la Carreta del Sur (centro de operaciones de “El Ojos”) y que él siga impune sin dar la cara a los padres que perdieron a sus hijos por el narco en Tláhuac, sino que esté haciendo campaña junto a Sheinbaum para ser diputado”.

En similares términos se pronunció el diputado Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno, quien de paso arremetió contra otros aspirantes morenistas a cargos de elección y que están bajo el escrutinio de la sociedad. Uno de ellos es Francisco Chíguil, responsable de lo sucedido en el “News Divine”, donde hace 10 años murieron 12 personas, pero ahora es candidato de Morena a la alcaldía de Gustavo A. Madero. Lo mismo se puede decir de Claudia Sheinbaum, candidata de Morena al gobierno de la CDMX, que carga la pesada losa de la tragedia del colegio Enrique Rébsamen, cuando ella fungía como delegada de Tlalpan, donde perdieron la vida 37 personas, de ellas 19 niños.

ABANDONAN EL BARCO

Podrán no ser muchos, pero el caso es sumar…Esta semana, Elizabeth Mateos, candidata a la alcaldía de Iztacalco, que cuenta con una población de poco más de 395 mil habitantes, dijo que se sumaron a su proyecto más de 200 liderazgos territoriales que renunciaron a Morena por estar hartos del autoritarismo y corrupción de personajes como Armando Quintero, Mario Delgado, Martí Batres y el propio Andrés Manuel López Obrador.

Por esa razón, explicó Mateos, se adhieren a un partido que “sabe escuchar y valorar a su gente”.

La candidata de la coalición Por la Ciudad de México al Frente dijo que se trata de más de 10 mil militantes que abandonaron las filas de Morena, quemaron sus credenciales y playeras, y se sumaron a la coalición.

Asegura Mateos que la viabilidad de sus propuestas de gobierno es su fortaleza, “por eso, abrazamos a quienes hoy han decidido sumarse a este proyecto”. Y como dijera López Obrador: “No los vamos a defraudar”, prometió la candidata.

Hizo hincapié en que los 200 liderazgos que se sumaron, son “reales y no chocolates” como los que Armando Quintero dice tener; no inventamos nada, tenemos las pruebas, las puertas del PRD de la ciudad y de Iztacalco están abiertas para la gente comprometida y trabajadora, no somos como Morena, nosotros no dejamos entrar a gente cuestionada y corrupta”, dijo.

En los próximos días otras nuevas adhesiones al PRD y a su candidatura.

