El negocio sobre la política: IPW 2018

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

Denver, Colorado.- Concluyó pues el IPW 2018, tres días en que las jornadas se extendieron de mañana a noche, donde las citas de negocios entre compradores del sector turístico y proovedores dieron como resultado millones de dólares en transacciones que tendrán efecto en lo que resta de 2018 y los primeros meses de 2019.

También un importante intercambio editorial con los periodistas que asistimos a conocer las novedades de los Estados Unidos para lo que resta del año.

La clave, como he comentado antes en esta columna, es que el negocio se antepone a la política, no hay un solo discurso de más de 5 minutos, no hay una parafernalia para recibir a un gobernador o un alcalde, el propio presidente no asiste y no hay ninguna fiesta política alrededor de este foro.

Por algo el turismo es una de las actividades económicas más importantes de los Estados Unidos, no solo por sus atractivos naturales y su infraestructura, sino por la forma en que hacen negocios con el sector.

Los foros turísticos como este, deben ser para hacer negocios, así lo ha sido IPW desde hace 50 años, dando un amplio espacio para que haya citas entre las contrapartes de la industria y puedan así, cerrar tratos que convengan a ambos lados.

Nunca un discurso o evento político ha tenido más importancia que una cita de negocios en un IPW.

Una vez más nos demuestran desde la US Travel Association y desde The Brand USA que se puede estimular al turismo sin necesidad de politizarlo, sin necesidad de tener la presencia y distinción de algún político.

¡Qué lejos están nuestros foros turísticos en México!, donde todo es política y en segundo o tercer lugar, son los negocios.

Aeroméxico formación

Hace años cuando Aeroméxico formaba parte de CINTRA, junto con Mexicana de Aviación y Aeroperú formaron Alas de América, un centro dedicado a la docencia donde se podía estudiar para piloto aviador comercial.

Hoy Aeroméxico retoma esa incursión en la docencia y crea Aeroméxico Formación donde se pueden estudiar las carreras de Piloto Aviador Comercial y Técnico Superior Universitario en Gestión de Servicio de Aviación, Seguridad y Hospitalidad (Sobrecargo de Aviación).

Positivo que una empresa del sector aeronáutico incursione en la educación.

www.lopezsosa.com

joseantonio@lopezsosa.com

@joseantonio197