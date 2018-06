Laura Bozzo Rotondo lanza su libro “Más allá del infierno”

La publicación es la autobiografía de la presentadora de televisión más conocida y polémica de América Latina

Asael Grande

Ediciones Urano México, presentó en conferencia de prensa, la autobiografía de la presentadora de televisión más conocida y polémica de América Latina: Laura Bozzo Rotondo, libro titulado “Más allá del infierno”.

Como la misma Laura Bozzo escribe en la contraportada de su libro: “en marzo del 2000 presenté en mi programa de televisión Laura en América, un caso que tuvo el poder de cambiar el rumbo de las elecciones en mi país y dos años después, el del resto de mi vida. La tarde del 17 de julio del 2002, fui arrestada en el aeropuerto de Lima, Perú, y escoltada a las instalaciones de un estudio de televisión para cumplir una prisión domiciliaria, que se extendería por espacio de tres años. ¿Cómo fue que llegué a eso y por qué el ex presidente del Perú, Alejandro Toledo, utilizó todo el poder de su investidura para someterme a un largo y amañado juicio?”.

Presentadora de televisión y abogada peruana, radicada y nacionalizada mexicana, Laura Cecilia Bozzo Rotondo, dijo en la presentación: “este libro va para todas las niñas que son asesinadas en nuestros países, hubo un motor en mi vida que me ha hecho llegar estar sentada presentando mi libro, haber estado muerta en dos oportunidades, haber pasado prisión; he sido criticada. Karla López Albert, es un caso que a mí me tocó el corazón, y arriesgando mi vida, cambió mi vida, presentando ese caso; yo no voy a dejar de ser lo que soy, voy a seguir luchando, eso es la motivación para seguir adelante, este libro soy yo, quien lo lea, leerá lo bueno, lo malo, lo feo, yo soy así, yo prefiero cometer errores haciendo cosas, que sentarme indiferente y ver lo que está pesando, por ejemplo, el caso tan escandaloso que se hizo aquí, del helicóptero, sobre el caso de la tormenta tropical Manuel, yo fui, yo prefiero que me destruyan por hacer cosas, que por no hacer nada, si me quieren seguir atacando por cambiarle la vida a la gente, sigan haciéndolo, porque hay Laura para rato, me han pasado las peores desgracias, pero yo sigo adelante porque soy guerrera, y porque tengo mucha gente que ayudar, cuando lean mi libro van a entender a Laura Bozzo”.

Para escribir este libro -continúa Bozzo, en la contraportada- “reviví tres años de infierno junto con las personas que de alguna y otra forma lo pasaron junto conmigo. El tiempo ha sido generoso y me ha permitido ver que la razón me asiste y que quienes me acusaron ahora pagan por sus delitos o están prófugos, escapando a rendir cuentas por sus malas acciones. Advierto que este libro no cierra un episodio de mi vida para seguir como que nada sucedió. Pasó, me destruyó y me sigue afectando con sus consecuencias. Me enfrenté a reconstruir aquellos años de infierno, porque estoy lista para exigir la reparación del daño que me causaron”.