Wonder Woman Coaster se inaugura en Six Flags

Entre amazonas, fanáticos y representantes del parque de diversiones, se puso en marcha la primera atracción inspirada en una superheroína

Arturo Arellano

Six Flags México, en alianza con Warner Bros. Consumer Products, en representación de DC Entertainment, presentó por primera vez a una superheroína en su colección de roller coasters: Wonder Woman Coaster. Esta roller coaster fue realizada con un diseño exclusivo y presenta una temática basada en la icónica superheruína de DC. Ofrece a los visitantes una experiencia única, donde los pasajeros irán suspendidos en ambos lados de las vías e irán girando durante el recorrido. El revolucionario 4D Free Fly Coaster es el único diseño de este tipo en Latinoamérica.

Para la inauguración de dicha atracción, se hicieron presentes las valientes amazonas que fueron guiando a los asistentes, desde la entrada del parque hasta el nuevo juego, entre música de gaitas y personajes de los cómics.

Lorena Zamora, anfitriona de Six Flags México, dio la bienvenida, no sólo a los afortunados que serían los primeros en probar la Wonder Woman Coaster, sino a Bonnie Sherman, Weber Senior Vice President de Six Flags Entertainment Corporation, quien comentó: “Es un placer estar en México, para anunciarles que tienen ahora una de las mejores atracciones de parque de diversiones del mundo en Six Flags México, la mejor de Latinoamérica y con orgullo los invito a subir y compartir con nosotros un recorrido lleno de adrenalina. Six Flags continúa siendo el líder en ofrecer las mejores y más innovadoras experiencias extremas en la industria”.

Lo mismo, Lorena Zamora agregó que “Después de 18 años de Six Flags en México, podemos anunciar que éste es el primer roller coaster, inspirado en una superheroína, que mejor que Wonder Woman. Utilizamos 3,500 tornillos para sujetar cada una de las piezas de esta atracción de 378 toneladas, que además es el primero que cuenta con un elevador vertical de 90 grados en América Latina”. Posteriormente, apareció entre los asistentes la bella Wonder Woman,quien cruzando los brazos y apuntando con sus puños a la entrada de la atracción, activó el primer recorrido del extraordinario juego, que sin duda ha sido del agrado de los asistentes.

Wonder Woman Coasteres la primera roller coaster en México y Latinoamérica con tecnología magnética, que ofrece de cuatro a ocho giros de cabeza que brindan a los pasajeros la sensación de ingravidez a medida que se elevan fuera de los límites del riel. Lo mismo, es una roller coaster 4D con capacidad para ocho personas y hace que sus pasajeros se “enfrenten a sus miedos”, al encontrarse cara a cara unos a otros mientras caen de cabeza.

El juego cuenta con cinco vehículos con ocho pasajeros cada uno, una altura máxima de 34 metros, que es ascendida por un elevador vertical único y ofrece al asistente dos caídas con un ángulo que va más allá de los 90 grados, dando la sensación de caída libre. Wonder Woman Roller Coasterya se encuentra funcionando en Six Flags México, como la atracción apuesta de 2018 para este parque de diversiones.