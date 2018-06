“Imperio” trae de vuelta a la vida a Maximiliano

La puesta en escena tendrá nueva temporada en el Castillo de Chapultepec, a partir del 2 de junio

Arturo Arellano

“Imperio” es una puesta en escena con dirección de Rodrigo González y dramaturgia basada en la obra de Héctor Zagal, la cual regresará al Castillo de Chapultepec, con una nueva temporada, a partir de este 2 de junio y hasta el 30 del mismo mes. En la obra se trae de nuevo a la vida a Maximiliano de Habsburgo, durante aquella noche en que aguardaba su final en la celda de un convento en Querétaro, mientras que durante un unipersonal histórico revisa su vida y se arrepiente, ofreciendo al espectador una diferente manera de aprender historia y una nueva visión del emperador.

Rodrigo González, director y dramaturgo del montaje, platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN: “Es una obra que ha tenido una continuidad en el Castillo de Chapultepec, es nuestro quinto año de temporada y estamos orgullosos por ello. Estando ubicada en ese periodo de la historia de Maximiliano, donde está a punto de ser ejecutado, partimos de la pregunta: ¿Qué estaría pensando el emperador antes de morir?, por lo que se resuelven muchas interrogantes y el público puede tener una visión diferente de Maximiliano, como un hombre que revisa su vida y se arrepiente, pero juzga también a quienes lo traicionaron, lo engañaron, lo obligaron a embarcarse en la aventura que le cobrará el precio más alto que un hombre pueda pagar”.

“Es una obra histórica, un espejo de hace 150 años para toda la familia, un acercamiento a la historia de nuestro país a un breve fragmento desconocido por muchos. La puesta en escena esta basada en la obra de Héctor Zagal, y sus detalles en este unipersonal, son remarcados de manera magistral por parte de los actores que interpretan al personaje, en esta temporada Ricardo Kleinbaum y Ernesto Godoy, este último que ha tenido otra temporadas con nosotros y que regresa de nueva cuenta a hacer este personaje, que estoy seguro, le ha dejado huella ya en su carrera”.

Recuerda de su proceso de adaptación de la obra: “Lo primero que hice fue tomar el texto de Zagal, lo leí y lo primero que pensé fue que me gustaría llevarlo al teatro para adaptarlo. No tardé mucho en poner manos a la obra y empecé con la idea de ocho personajes, sin embargo, como fui avanzando, me di cuenta de que cada vez me iban sobrando más, hasta llegar a decidir que desembocaría toda la atención en Maximiliano, que es un personaje magnético, cuya personalidad extraña y peculiar, además de su trágico final, donde no se sabe bien qué pasó, hace que su paso por la historia sea digno de contar desde otra perspectiva, diferente a la que oficialmente se conoce, donde no hay víctima ni villano, sino que existe un contexto histórico que hace que las circunstancias no sean tan estrictas, lo cual resulta enriquecedor”.

Si bien Maximiliano de Habsburgo pasó sus últimos días en el Convento de las Capuchinas en Querétaro, González destaca que “el Castillo de Chapultepec es un lugar icónico de la CDMX, donde el emperador vivió durante su breve estancia en el país, por lo que es el recinto indicado para esta puesta en escena”. Además, se le estará permitido a los asistentes el acceso con auto hasta el Castillo de Chapultepec, lo cual hace más sencilla la llegada del público al montaje. “Imperio” se presenta los sábados a las 20:00 horas a partir de este 2 de junio y hasta el 30 del mismo mes.