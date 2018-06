Piden a Camacho repetir la hazaña para generar policías y fiscalías eficaces

Quinto conversatorio “Nuevas Leyes, Justicia y Paz”

Naucalpan, Estado de México.- Layda Negrete Sansores, coordinadora del proyecto “Calidad de la Justicia” para la organización “México Evalúa”, pidió a César Camacho que, “así como en 2008 tejiste los consensos para impulsar la reforma penal más importante del sistema de justicia en la historia de México, ahora desde el Senado repitas la hazaña para crear una policía y fiscalías eficaces que sepan investigar en beneficio de este país y de sus habitantes”.

Al participar en el quinto conversatorio “Nuevas Leyes, Justicia y Paz”, que tuvo lugar en Naucalpan, la también productora del documental “Presunto Culpable” reconoció que, gracias al nuevo sistema penal y que es el resultado de la reforma cuyo autor principal es el ex gobernador mexiquense “hay más justicia, no obstante que eso no hace ganar a ningún grupo con poder”.

Por su parte, el candidato del PRI al Senado de la República por el Estado de México, sostuvo que en este importante rubro “me presto a hacer lo que me toca donde esté”, para luego enfatizar que el nuevo sistema penal “no debe tener marcha atrás, a pesar de que en medio de cierta desesperación y prisa por recuperar la paz se quiera caer en posiciones que yo encuentro superadas”.

“Recuperar la presunción de culpabilidad es ir al revés, es querer hacer que las manecillas del reloj de la historia caminen en sentido contrario, no podemos insistir en esquemas antiguos donde la víctima era inexistente, mejor hagámonos cargo de lo que a cada quien toca y en esta tarea los poderes Ejecutivos federal, estatal y municipal tienen mucho que hacer”, apuntó frente a un nutrido grupo de estudiantes, académicos, investigadores y sociedad civil.

César Camacho reconoció que la mayor debilidad del nuevo sistema de justicia está en las policías, “por eso hay que darles independencia para que puedan actuar con mayor autonomía en sus labores de investigación” e insistió en que “cambiar sólo el nombre de las procuradurías a fiscalías no es la forma de resolver el problema”.

Puso énfasis en que, pese a las opiniones divididas sobre su desempeño, “es mayor la incapacidad operativa que las deficiencias jurídicas” en el modelo actual de justicia penal, por lo que hizo un llamado a los presentes a “enfrentar este desafío común, más allá de filiaciones o coyunturas”.

De igual forma, el abanderado tricolor reiteró que “donde se hace ciudadanía es en el ámbito municipal”, por lo que propuso que, de ganar la elección del 1 de julio, legislará para desaparecer en forma gradual la prisión preventiva “porque es oficiosa”, salvo en delitos considerados como graves.

Camacho propuso, además, una profunda revisión a la figura del arraigo, que ya fue derogado en la Cámara de Diputados y se encuentra actualmente detenida en la cámara alta, “porque es inquisitivo, ineficaz y lo considero un subsidio a la incompetencia”.

Finalmente, el candidato al Senado consideró que la politización o partidización es normal, “aquí o lo haces bien o lo haces mal”, pero hizo votos porque la impartición de justicia en México “siga siendo un asunto que trasciende partidos, periodos y generaciones”.