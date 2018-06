Karla Breu se estrena con “Mi amor”

La cantautora dominicana lanza su primer sencillo en México

Arturo Arellano

La cantautora dominicana, Karla Breu, quien con apenas 19 años ha compilado un gran número de composiciones, lanza al mercado su primer sencillo “Mi amor”, ya disponible en todas las plataformas digitales. Este habla sobre el amor puro, tierno y arrebatado de la adolescencia y ya cuenta con su videoclip, de lo cual platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN, además que su visita a nuestro país “será este mes, lo que voy a aprovechar para compartir mi música”.

Sobre “Mi amor”, sencillo que trae consigo bajo el brazo dijo: “Espero se puedan dar una vuelta para escucharlo aquellos que no lo han hecho. He tenido una respuesta positiva de México y mi país hasta ahora, he visto comentarios en redes sociales que me hacen sentir orgullosa”. Lo mismo, recuerda: “Esta es la primera canción que yo escribí, con ella me estoy dando cuenta de que puedo hacerlo. Estaba tomando clases de canto en bachillerato y me pusieron a escribir una canción, como tarea, nunca lo había hecho, entonces para no hacerlo de cero, tomé un poema que ya había hecho antes y fue la base de la canción”.

“Si bien este es mi primer sencillo y la primer canción que compuse, después de eso ya tengo más. Hablo de amor y desamor, pero también tengo otras que hablan de mí y lo que quiero lograr en la vida. Lo que deseo es ayudar a las personas, llevarles alegría, si están tristes o mal, yo quisiera que con mi música se alegren”.

Se describe como “una persona tímida, se me hace difícil expresarme o hablar de mis sentimientos, pero a través de la música he podido encontrar un medio para desahogarme y espero que la gente se identifique con lo que yo he vivido, porque lo que plasmo en mis canciones son cosas por las que muchos hemos pasado. Mi mejor amiga me lo dice a cada rato y la gente comenta que mis letras la hace sentir que no está sola en una situación, ya sea de amor o desamor”.

“Me gustaría en un futuro tener oportunidad de trabajar con artistas, como Camila o Jesse y Joy. Creo que de alguna manera mi estilo se parece al de su música”. Como representante de las mujeres también dentro de la industria musical explica: “Es una responsabilidad, hay personas que todavía piensan que las mujeres tenemos menos capacidades y yo quisiera ayudar a cambiar esa manera de pensar. De alguna manera nosotras como artistas servimos de influencia, no sólo para las mujeres, si no para todas las personas, de modo que tenemos que cuidar lo que decimos y lo que hacemos, arriba y abajo del escenario”.

El sencillo “Mi amor” de la dominicana ya está disponible para descarga y escucha en todas las plataformas digitales.