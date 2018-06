Tanya Moss crea alianza con Fundación Cima

El objetivo de la diseñadora de joyas es realizar avances en la percepción de los mexicanos, sobre lo que significa tener cáncer de mama

Asael Grande

Mujer empresaria, diseñadora de joyas, Tanya Moss, quien en 1995 abre su primera boutique en la Ciudad de México, para empezar a posicionarse como una de las creadoras de joyería más importantes en el país, une alianza con Fundación Cima, cuyo objetivo es realizar avances importantes para lograr en la percepción y concepción de los mexicanos, sobre lo que significa tener cáncer de mama: “ahora se habla de esta enfermedad abiertamente, con empatía, reconociendo que es una labor que va desde la particularidad de un caso en específico, y que al tiempo, abarca a la comunidad entera. Es un problema de todos. Sólo con el apoyo conjunto, involucrándonos unos y otros, lo podemos combatir”, dijo Alejandra de Cima (Fundadora presidenta de Fundación Cima), en entrevista con DIARIO IMAGEN.

De esta manera, la empresaria Tanya Moss, conocida por el diseño de su emblemática mariposa en 2003, une alianza con Fundación CIMA, con el lanzamiento de nueva joyería de plata y oro: “es un placer siempre tener oportunidades para reencontrarme con amigos, gente que quiero, que ha sido importante en toda esta trayectoria con Alejandra de Cima, hemos tenido una historia como que constante, y apenas hasta hace unos meses la retomamos fuerte, encontré muchos puntos en común con Ale, y con Elisa Puente, lo que más me mueve a mí es la vida, coincidir a nivel personal, y a nivel valores, y ese es un poco lo que nos movió, yo no creo que hay que esperarse a que te pase algo para hacer una acción, y creo que sí tenemos el compromiso de que si estamos forjados por la suerte, la fortuna, y la inteligencia, todo el mundo se ha ganado el espacio que tiene, nada es en charola de plata, y cuando nos ponemos a pensar, cómo le devuelvo a la vida todo lo que he tenido, entonces las cosas empiezan a razonarte, de ahí es que decidí buscar a Alejandra de Cima, para hablar de lo mismo, y decir ‘vamos a ayudar’, de ahí hicimos una pieza que sencillamente nos haga recordar las cosas maravillosas, un recordatorio de ser una mejor versión de nosotros mismos, de siempre crecer, buscar, ser una persona libre, ese es el mensaje que debemos de dar”, comentó Tanya Moss, durante la presentación del lanzamiento de las piezas de colección para la ayuda de difusión de alianza con Fundación CIMA.

Actualmente, Tanya Moss cuenta con más de 30 boutiques propias y store-in-stores en El Palacio de Hierro, así como diversos puntos de venta en México y el extranjero. Con frecuencia, personalidades y líderes de opinión en el ámbito de la moda, el arte, la política y los negocios lucen orgullosamente los diseños de Tanya Moss. A través de su trabajo creativo y vanguardista y de la evolución y desarrollo conceptual de su joyería, Tanya Moss se ha posicionado no sólo como una gran diseñadora, sino como una reconocida marca con enorme potencial en el ámbito de la joyería, la moda y el diseño.