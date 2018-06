El J-Rock de Miyavi hace vibrar a México

El músico japonés deleitó a miles de fans en el Auditorio Blackberry

Arturo Arellano

Takamasa Ishihara, mejor conocido como Miyavi, es un músico, compositor, arreglista y actor japonés, quien a su corta edad ha logrado hacerse de un gran número de fanáticos en el mundo, y por ende, también en México, donde se le recibió de manera inmejorable durante el concierto que ofreció en el Auditorio Blackberry, donde acompañado de su banda y un par de coristas, interpretó gran parte de sus éxitos.

Como es costumbre de la cultura oriental, Miyavi saltó al escenario puntual a las 20:30 horas, como prometió a sus fans, ni un minuto antes, ni uno después, lleno de energia y con su inseparable guitarra en las manos para representar dignamente al rock japonés, también conocido como J-Rock, del que baña cada una de sus presentaciones parte de su gira “Day2 World Tour 2018”.

El primer tema que interpretó miyavi en el escenario del Auditorio Blackberry fue “Flashback”, con el que los gritos y el alarido de sus fans no se hicieron esperar, además del headbanging y los saltos que hicieron retumbar pisos y paredes del inmueble. A la par, músicos y coristas, asombrados por la respuesta del público desde el primer minuto, no podían agradecer de otra manera, que dejando todo en el escenario.

Continuaron con temas como “Dancing with my fingers” y “So on it”, que sirvieron para enloquecer a todo los presentes, mientras que Miyavi daba muestra de su virtuosismo con la guitarra y piruetas, que le dejan como un verdadero rockstar, amo y señor, no sólo de su instrumento y de la música, sino de cada escenario que pisa con su talento. Las siguientes fueron “In crowd”, “Bumps in the night”, “Dim it” “Ha!!!!!!”, “Pink spider” y “Selfish love”, cada una de ellas coreada de principio a fin por los presentes, que dejaron claro que eran verdaderos fans.

Miyavi se despojó de su chaleco y cn mayor libertad saltó de un lado a otro guitarra en mano, arrancando gritos, aplausos y silbidos de sus emocionados fans, quienes le acompañaron con canciones como The others”, “Long nights”, “Fire bird”, “Day one”, Strong” y “Horizon”, con el que se despidió. Sin embargo, sus fans, que tuvieron que esperar tres años para verlo de nuevo actuar en suelo mexicano, no le permititían su salida y a través de una gran ovación le pidieron volver.

Miyavi regresó para recalcar: “Gracias por venir. Gracias por venir esta noche. Ustedes son increíbles, los amo” y cerrar definitivamente la velada con “Kimini negaio”, “Neo visualism”, “What a Wonderful world”, “Real?” y “What’s my name?” que le valieron la ovación, respeto y agradecimiento de su público que en ningún momento dejó de cantar y aplaudir al artista en el escenario.