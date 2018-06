“Los amo, son un pedazo de mi corazón!”: Harry Styles

Tremendo éxito del británico al paso de su gira “Live on Tour” por el Palacio de los Deportes

Asael Grande

El cantautor británico, Harry Edward Styles, quien formó parte de la boy band One Direction, presentó en el Palacio de los Deportes su gira “Live on Tour”, misma que comenzó en septiembre de 2017, gira que ha pisado países como Basel, Suiza, y concluirá en Los Ángeles, California, en julio. La presentación en la Ciudad de México tuvo a Leon Bridges como invitado especial, quien ofreció al público algo de su blues, soul y música country, con temas como Smooth aailin, Bet ain’t worth hand, Bad bad new, Better man, Brok skin girl, Beyond, Forgive you, entre otros temas que evocaron a leyendas, como Marvin Gaye, o Sam Cooke.

En punto de las 21:30 horas, se apagaron las luces del Palacio de los Deportes, para darle paso a los primeros acordes de Only Angel, Woman y Ever since New York, canciones con las que Harry Styles comenzó su recital musical: “¿cómo están, México; los he extrañado, quiero que canten, lo que los haga felices, qué hermoso público, esta noche vamos a cantar algunas canciones nuevas, y sorpresas del pasado, si se las saben, canten conmigo”.

Ante 17 mil fans, Styles (quien vistió un atuendo guinda, que semejaba a un cowboy), continuó la velada llena de soft rock, rock, pop y britpop, con las canciones Two ghost, Carolinay Stockholm síndrome (un cover de One Direction), y Just a Little bit of your Heart(de Ariana Grande), las dos últimas, cantadas a coro por el público asistente, en su mayoría, chicas adolescentes, quienes no dejaron de gritar a cada momento: ‘Harry!, Harry!, Harry!’, a lo que Styles respondió con un: “estoy contento de estar en México, gracias por su amor, esta canción es nueva, y se llama Medicine”.

Acompañado por su banda de músicos, Mitch Rowland (guitarra), Sarah Jones (batería), Adam Prendergast (bajo), Clare Uchima (teclado), y Alex Salibian (guitarra), Styles agradeció al equipo de bakstage: “gracias al staff, un aplauso a todos ellos, si ellos esto no sería posible!”, antes de continuar el concierto con Met in the Hallway.

Para sorpresa de sus fans, Harry subió a un ministage (B Stage), para tocar con guitarra acústica, las bellas Sweet creature e If i Could fly(de One Direction). Previo al Encore, el Live on Tour (gira que comenzó en San Francisco y posteriormente continuará por Europa, Asia y Oceanía, con un total de 89 conciertos confirmados alrededor del mundo), Styles cantó Anna, What makes you Beautiful(de One Direction), y Sing of the times, primer sencillo de su álbum debut. Para la recta final, Harry Styles interpretó From the dining Table(acompañado de las luces de los celulares del público), The chain(cover Fleetwood Mac), y cerrar con Kiwi: “son un pedazo de mi corazón, los amo, los amo, México!”, se despidió Styles.