Presume Sheinbaum ventaja de 30 puntos

Le revira al segundo lugar, Barrales

Promete profesionalizar la Policía de Investigación

Claudia Sheinbaum, candidata a la jefatura de gobierno,de la coalición Juntos Haremos Historia, aseguró que lleva 30 puntos de ventaja del segundo lugar.

Junto al candidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, en Gustavo A. Madero, la morenista señaló que, según las encuestas, lleva una ventaja muy amplia.

Ante la declaración de Alejandra Barrales sobre que las encuestas no definen una elección, Sheinbaum dijo que los candidatos tienen miedo y desesperacion de perder. “Es que va tan abajo que ya no tiene manera de remontar”, comentó.

“Se andan peleando el tercer lugar, porque la verdad andan muy abajo, y lo que muestra es que la gente ya está harta de la corrupción”. A su vez, arremetió contra Barrales, al asegurar que representa la continuidad del actual gobierno.

“Ella representa lo mismo, es tener una casa en Miami y decir que vas a servir al pueblo; no corresponde”.

Procuraduría, responsable de corrupción

Debido a que en la Ciudad de México se registran incrementos en los delitos de hasta un 90%, Sheinbaum garantizó una nueva fiscalía, que será elegida a través de una terna para combatir la corrupción.

“Hay que modernizar, hay que meter ciencia y tecnología y sobre todo hay que profesionalizar al policía de investigación para que acabe la corrupción”, argumentó.

En entrevista, al término de un evento en el parque del mestizaje, Santa Isabel Tola, en la delegación Gustavo A. Madero, la morenista aseguró que es la Procuraduría capitalina la responsable de esta corrupción.

“Vamos a poner orden ahí, vamos a nombrar a una persona que tenga un poco más de autonomía que trabaje duro”.

Sheinbaum dijo que la gente ya está harta de la corrupción.

Respecto a que les fue negado el Zócalo capitalino para el cierre de la campaña electoral, la ex jefa delegacional de Tlalpan calificó de inadmisible que por primera vez no se autorice este sitio que es del pueblo y no de José Ramón Amieva (jefe de gobierno), criticó Sheinbaum.