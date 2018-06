A Liam Payne le es “Familiar” el ritmo latino

El ex integrante de One Direction lanza sencillo junto al reggaetonero colombiano J Balvin

Arturo Arellano

Luego de su exitoso paso por la agrupación juvenil One Direction, Liam Payne, al igual que sus ex compañeros, comienza a forjar una carrera como solista y una identidad sonora independiente, por lo que ahora no teme en involucrarse en nuevos ritmos y la muestra es su nuevo sencillo “Familiar”, en el que comparte créditos con el reggaetonero colombiano J Balvin y en el que si bien respeta la médula del pop en la canción, la base rítmica sí esta dentro de la tendencia urbana y el ritmo de reggaetón.

Para explicar por qué su decisión de experimentar con este ritmo, Payne ofreció una rueda de prensa, en la que de entrada recordó como tuvo el acercamiento con Balvin: “Nos conocimos en Nueva York, por amigos que tenemos en común durante una fiesta, hicimos ‘click’ y en seguida pensamos en trabajar juntos.

Yo le mandé la canción en inglés y después J Balvin le puso su parte en español, ese estilo latino que tiene ‘Familiar’ y que es bastante remarcado”. “No tomo atención a los problemas del reggaetón, primero, porque no entiendo casi lo que dicen sus letras en español y después porque yo soy firme creyente de que la educación viene del hogar, no podemos culpar a otros y menos a la música del cómo crecen nuestros hijos. En todos los hogares ya hay computadoras y dispositivos de fácil acceso a Internet, entonces se trata de no dejar que un IPad eduque a tu hijo, que lo hagas tú”.

Por otra parte, reconoció: “Me gusta ver a J Balvin como un ejemplo, por la pasión que le pone a su trabajo, por el amor con el que se entrega a la gente. Cuando yo salí de One Directon, la verdad no sabía hacia dónde ir, no quería ser un emineno algo por el estilo, así que empecé a trabajar en mi proyecto y mi sonido, se trata de rodearse de gente talentosa y buena, que te ayude a encontrar tu propia identidad. Ahora mismo, creo que ya estoy listo para decir que tengo un sonido que me identifica”.

Su álbum como solista será lanzado en septiembre. “La respuesta de la gente en México siempre es impresionante, que siempre quiero volver y cuando salga el disco lo haré. Los primeros días que llegué a México había un mar de gente afuera del hotel, incluso un mariachi, pero es distinto a cuando vine con One Direction, era más joven y quizá no tenía tan claro el concepto de la fama, lo que esto implicaba y ahora puedo disfrutarlo más, tengo un grupo de seguidores que ya van conmigo a todas partes, una verdadera familia”.

“El álbum se divide en dos partes, la primera son canciones con otras personas (duetos) y la otra mitad canto solo, pero son letras mías, con otros autores. Básicamente, son cosas que me han pasado a mí y que ahora me atrevo a compartir con ustedes”. En este caso no descarta la posibilidad de cantar en español, si bien no en este disco, tal vez a futuro. “La canción de ‘Ahora’ de J Balvin es la que me está enseñando ciertas cosas para hablar en español.

Me han preguntado si la música hispana quedará impregnada en el mundo, después del ‘boom’ causado por ‘Despacito’ y yo espero que sí, de hecho me gustaría seguir trabajando con gente hispana.

Sebastián Yatra es un joven talentoso y un chico sexy por ejemplo, me gusta escuchar música en español, la tengo en mi lista de reproducción, creo que hay canciones fantásticas y sí tal vez alguna vez cantaría en español”.

Finalmente, sobre un posible reencuentro con One Direction, declaró: “Por supuesto que me encantaría tener un dueto con alguno de mis compañeros de One Direction, sin embargo, yo guardo la esperanza de que nos reencontremos como grupo y que ofrezcamos nuevos conciertos.

Sueño con tener un gran show con One Direction y todas las canciones del grupo, siempre digo que en 2020, pero la verdad es que no lo sé”.

“Familiar”, sencillo junto a J Balvin, ya está disponible para decarga y escucha en todas las plataformas.