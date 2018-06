SmartFilms tendrá una primera edición en México

El festival de cine hecho con celulares lanzó su convocatoria el 1 de junio y permanecerá abierta hasta el 3 de septiembre

Arturo Arellano

El afamado festival de cine, exclusivamente hecho con celulares SmartFilms, llega por primera vez a nuestro país, de modo que se celebrará de manera simultánea en México y Colombia, este último, donde vio su nacimiento.

La convocatoria para que los interesados envíen su material se abrió el pasado 1 de junio y permanecerá abierta hasta el 3 de septiembre, cuando se llevará a cabo la deliberación y selección de los trabajos que serán parte del festival, cuya celebración será todo el mes de octubre.

Durante una rueda de prensa, Lucas Jaramillo, director general de la edición de SmartFilms en México, se dieron a conocer varios detalles. “Luego de realizarse con éxito en Colombia por tres años consecutivos, el festival llega a México para premiar y reconocer a aquellas personas que quieren contar una buena historia en un cortometraje grabado exclusivamente con celulares y que debe tener una duración de 5 minutos. Tendremos varias categorías, por lo que esta posibilidad de exposición es tan abierta para los profesionales como para estudiantes y amateurs”.

Entre las categorías destacaron cuatro: Aficionado, Humor, Juvenil y Profesional, esta última “es la única que tiene una temática específica y lo decidimos así porque el terror es uno de los géneros más vistos por los mexicanos, además, tenemos una cultura bastante amplia en el tema de leyendas e historias, que bien pueden ser llevadas a la pantalla”.

“Para los participantes será toda una experiencia, porque no sólo mandas tu corto, sino que cuando quedas nominado, podrás ser parte de la alfombra roja y vivir toda la experiencia de un festival de cine al que no tendrían acceso si no fuera por Smartfilms. De esta manera, podemos asegurar que es una oportunidad para los jóvenes y profesionales. Además de ello habrá premios, que van desde los 60 mil hasta los 100 mil pesos, dependiendo la categoría, así que sólo hay que darle rienda suelta a esa emotividad y creatividad”.

“Queremos impulsar a la nueva generación de posibles cineastas, imagínate a todos esos millones de jóvenes que crecieron con el celular en la mano y que gustan de documentar sus reuniones, fiestas, conversaciones, sus momentos importantes, ellos serán los nuevos cineastas y los celulares de hoy cuentan con una gran tecnología, ya se puede grabar en alta definición, incluso hay editores, miles de herramientas para hacer que un video luzca bien de una manera más práctica”.

El jurado estará compuesto de personalidades del ambiente cinematográfico, mismas que fueron anunciadas a través de un video, en el que destaca la presencia de cineastas, actores y guionistas, como Manolo Caro, Miguel Rodarte, Cecilia Suárez, Juan Fernando Fonseca, Humberto Busto, Ana de la Reguera, Michel Franco, Wagner Moura, Amat Escalante y Fernando Sáenz. El festival se celebrará todo el mes de octubre, tanto en México como en Colombia, pero la convocatoria para todos aquellos interesados en participar ya está abierta desde el pasado 1 de junio y hasta el 3 de septiembre.