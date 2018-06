La Sonora Santanera de Carlos Colorado celebra 66 años en el Auditorio Nacional

La agrupación, junto con María Fernanda, ofreció por primera vez un concierto en el Coloso de Reforma, como parte del cierre de su gira “Mariachi, Voces y Cuerdas”

Asael Grande

Una de las agrupaciones de gran tradición en la música tropical mexicana, La Sonora Santanera de Carlos Colorado y María Fernanda, ofrecieron por primera vez un concierto en el Auditorio Nacional, como parte del cierre de su gira Mariachi, Voces y Cuerdas, y lo hicieron con grandes invitados, quienes pusieron su sabor musical al ritmo de la Santanera: Kabah, Dr. Shenka, Grupo Saya (Cumbia Andina), Jimena Bringas (Lanzamiento), Ana Mena (Española), y Maite Perroni, fueron los invitados para ponerle sabor a la noche de La Sonora Santanera de Carlos Colorado y María Fernanda.

La Sonora Santanera y María Fernanda ofrecieron un concierto en el que se dieron cita adultos mayores, pero también jóvenes que estuvieron bailando sin parar. El concierto dio inicio con un openning orquestal para arrancar con los temas del Popurrí Mi barrio: Mi barrio, y Dios sí perdona; al finalizar las dos primeras canciones, María Fernanda, vocalista de La Sonora Santanera, salió a escena para deleitar al público con Canela pura, Lo que más quisiera, y De México a La Habana.

“Cómo están!, qué bonito ver este recinto tan hermoso, el Auditorio Nacional, uno de los más emblemáticos e importantes de Latinoamérica; qué bueno que vengan a divertirse, me encanta verlos bailar en los pasillos, cantando, y haciendo de este día, una gran fiesta, muchas gracias a todos, los queremos de todo corazón”, expresó María Fernanda.

El público aplaudió y vitoreó cada una de las piezas y que irresistiblemente bailaron: Popurrí cumbias (Tita, El mudo, La cumbia del torero, Sombrita de cocales), Y me quedé sin ti, Popurrí Celia Cruz (El yerberito, Aguanile, Quimbara), Popurrí Musita (Musita, Dónde estás Yolanda), Popurrí Don Andrés Terrones (Te extraño mucho, Con un beso, Me da vergüenza, Luces de Nueva York): “estamos muy contentos de estar aquí en el Auditorio Nacional, y me da gusto saludar a la familia Colorado, así como a toda mi familia que se encuentra aquí presente, a todos mis hijos, así como a todos mis amigos que nos hicieron el favor de apoyarnos, y a todo el público en general, al cual le debo todos los años que tengo aquí en este grupo, muchas gracias a ustedes, gracias por sus 66 años, que acabamos de cumplir el 5 de mayo de este año, el señor Carlos Colorado, y su servidor, Andrés Terrones, fundamos este grupo que es la verdadera Sonora Santanera de Carlos Colorado, un aplauso para todos”, expresó Andrés Terrones, quien recibió en el escenario un reconocimiento por su trayectoria, otorgado por un representante del Sindicato Único de Trabajadores de la Música

La primera invitada especial de la noche, fue, Ximena Bringas, quien cantó el clásico tema, El nido; no hubo momento de descanso -acaso el breve intermedio-, el público no dejó de bailar o, por lo menos, de mover los hombros en sus asientos, sobre todo los tristes que no llevaron pareja. Las siguientes en sonar fueron: Bómboro, Estoy pensando en ti(con el ‘Mimoso’, segundo invitado de la noche), El ladrón, y Bésame por favor, que cantó Maite Perroni: “estoy encantada de estar aquí, en una noche tan especial con La Sonora Santanera, es un honor poder compartir sus canciones, sus éxitos, en un escenario tan importante”, dijo la ex RBD.

El Dr. Shenka, vocalista de Panteón Rococó, cantó La pachanga del futbol, canción que prosiguió la velada con el Popurrí Silvestre (A puerta cerrada, Remolino, Mi razón, El barbarazo), Ámame, y Semana de amor(con grupo Saya), El Sonsonete, Corazón de acero, El botecito de vela(con los siguientes invitados, el grupo Kabah).

Rumbo a la recta final, sonaron en el majestuoso Auditorio Nacional: Popurrí preciosa (Preciosa, Guaguancó mexicano, Capullito de alhelí, Amor de bohío), Popurrí mexicanita (Té, chocolate y café, Mexicanita); la hora del mariachi llegó con Paloma negra, y Perfume de gardenias, para finalizar con Saca la botella, Si supieras, La boa, y A muchos años, en un concierto que el público asistente pudo disfrutar, con canciones que ya son parte de la memoria colectiva, música considerada una joya de nuestra cultura que remontó al público del Coloso de Reforma a las carpas y al cine de “rumberas”.