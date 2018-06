Meade ya debe “bajarse” de la elección: Castañeda

“Está fuera de la jugada”

El ex canciller habla de la supuesta reunión entre empresarios y EPN

“En el 2006, Fox se hizo cargo del asunto, para bien o para mal, Fox fue el coordinador de toda esta maniobra, sin Fox probablemente no hubiera resultado”, recordó.

El coordinador de Estrategia de la campaña de Ricardo Anaya, Jorge Castañeda, consideró que el priísta José Antonio Meade debería apoyar a la campaña del Frente.

En entrevista el pasado jueves en #AristeguiEnVivo, habló de la supuesta reunión entre empresarios y Enrique Peña Nieto el pasado 17 de mayo, denunciada por Ricardo Monreal en un video.

“Es muy posible que en efecto así haya sucedido, que esa reunión, detalles más, detalles menos, en efecto haya tenido lugar ese día en Los Pinos con los empresarios a los que se refiere Ricardo Monreal, él menciona de nombre sólo a dos, Alejandro Ramírez y Claudio X. González, dice que fueron 10 en total, o sea, faltan 8, es muy posible que esto haya sucedido.

“Parece bastante lógico. El propio Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro en decir que él siente que hay un sector del empresariado que está en contra de él, que no quiere que gane y que están dedicados a hacer todo lo posible para que no gane.

“Una de las cosas lógicas que uno supondría podrían hacer esos empresarios, Carmen, es hablar con el jefe de Meade, el jefe de René Juárez, el jefe de Aurelio Nuño, que es Enrique Peña Nieto y decirle: oiga, esto es absurdo, si usted hubiera aceptado la segunda vuelta hace dos años, no estaríamos en este lío, pero ya que por su culpa estamos en este lío pues ahora arréglelo. La única manera de arreglarlo es que Meade se baje o que por lo menos tácitamente, como en 2006 y 2012, el candidato o la candidata del tercer lugar apoye al candidato del segundo lugar…”.

Pero según Monreal, Peña les dijo que ‘no’ a los empresarios, aunque sí les pidió que en todo caso apoyaran a Meade.

“Imagínate si hubiera respondido diciéndoles: muchachos qué simpáticos, la verdad tienen ustedes razón, ahorita mismo le hablo a Meade y le digo que se baje. Te imaginas el chismerío que se hubiera armado en el país… no es que sea necesariamente cierto lo que Monreal dice que Peña dijo sino es necesariamente lo que Peña tenía que decir”.

Sobre lo ocurrido en sexenios anteriores, Castañeda opinó: “Yo no tengo ninguna duda al respecto, Carmen, tampoco la tengo a propósito del 2012, cuando Felipe Calderón era presidente, pues digamos sacrifica a Josefina Vázquez Mota, el último mes y medio, dos, de la campaña, para que gane Enrique Peña Nieto, también para evitar la victoria de AMLO”.

“Lo sorprendente sería que este sector de la sociedad mexicana no tratara de hacer lo mismo”, refirió.

“En el 2006, Fox se hizo cargo del asunto, para bien o para mal, Fox fue el coordinador de toda esta maniobra, sin Fox probablemente no hubiera resultado. La pregunta es: ¿puede resultar una táctica de este tipo de parte del empresariado, sin el apoyo y la coordinación activa del Presidente de la República? Yo no tengo idea… No tengo la menor duda de que fue Fox el que coordinó todo eso, pero bueno habrá otras personas que tengan más información que yo y que sí tengan dudas”.

“Nada de esto me resulta sorprendente, lo sorprendente hubiera sido lo contrario”, comentó.

Respecto a si su candidato Ricardo Anaya aún puede remontar en las encuestas, confió en que sí y reconoció que tiene el respaldo de los empresarios.

Consideró que después del primer debate quedó “fuera de la elección, fuera de la jugada” el candidato del PRI.

“Quien no tuvo razón en oponerse a la segunda vuelta fue el PRI y Peña Nieto”.

Tras la entrevista, el ex presidente Felipe Calderón le respondió por Twitter:

“Es increíble el aplomo con el que miente, nuevamente, coordinador de la campaña de , ¡qué cinismo! Y así, ¿cómo es que quieren que se le apoye?”.