Busca López Obrador conciliar con empresarios

Reunión este martes

Encarga a Esteban Moctezuma derogar reforma educativa

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, confirmó que este martes se reunirá con integrantes del Consejo Mexicano de Negocios, encuentro al cual acudirá “en plan de conciliación”.

Insistió en que tiene pruebas de que algunos de los empresarios que conforman este organismo empresarial son traficantes de influencias. “Yo no acuso sin pruebas”, respondió durante su gira de campaña en Ixmiquilpan, Hidalgo.

“Yo voy en un plan de conciliación, yo siempre extiendo mi mano franca, yo no odio a nadie, yo lo que creo es que hace falta un cambio verdadero”, declaró en entrevista con medios.

En semanas previas, el Consejo Mexicano de Negocios publicó desplegados en contra de López Obrador, quien a su vez los tachó de minoría rapaz y traficantes de influencias. Además, empresarios como Baillères han hecho llamados a sus empleados a no elegir opciones políticas que significarían una regresión. Pese a ello, el político tabasqueño sostuvo que espera atender los cuestionamientos de los empresarios y resolver sus dudas.

“Quiero informar de manera directa qué se va a hacer en el gobierno y que ellos puedan preguntar sobre sus dudas y yo responderles para que no haya malos entendidos”, manifestó. “Somos libres, nosotros estamos luchando para que haya en México una auténtica democracia, no estamos construyendo nosotros una dictadura. En la democracia es válido el que haya diferencias, se tiene que garantizar el derecho a disentir, el derecho a la crítica, qué bueno que no pensemos igual”.

Encarga derogar reforma educativa

López Obrador señaló que quien ocuparía la titularidad de la Secretaría de Educación, Esteban Moctezuma, ya tomó nota de que se cancelaría la reforma educativa.

Al presentarlo en el templete señaló que “Esteban ya tomó nota de que se cancela la mal llamada reforma educativa”, así como a generar “un acuerdo con padres de familia, con maestros, para elaborar un plan educativo, sin afectar los derechos laborales del magisterio”. A su vez, Moctezuma Barragán apuntó en entrevista que “en el caso de la reforma educativa hay muchas cosas que están pendientes, entonces muchas cosas no van a poderse ni siquiera echar atrás porque no existen”.

Explicó que “hay muchos planes, programas que están exclusivamente expuestos, pero no están desarrollados”, lo que se haría “es nunca más tener una política educativa que no considere al maestro”.