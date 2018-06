“Marisol”, de Lorena Pérez-Jácome Friscione | Porrúa

Patricia Correa

Cuando la enfermedad comienza a borrar tu nombre

Ganadora del segundo lugar en el Concurso Nacional de Cuento Infantil y Juvenil “Por un Grito de Vida 2017”, convocado por Porrúa y la Secretaría de Salud

Marisol es el relato de la forma en que una niña vive la enfermedad que padece su hermana. A través de su mirada entendemos cómo el cáncer afecta a todos los integrantes de la familia. Cuando la atención y el cuidado se centran en el enfermo “mi nombre se empieza a borrar”. En entrevista exclusiva para DIARIOIMAGEN, la autora nos dio más detalles.

-¿Cómo afecta la enfermedad de Marisol a su hermana?

“Yo creo que en cualquier enfermedad, cuando un integrante de la familia requiera atención, como es en este caso, se deja de lado a los otros miembros que no demandan mucho tiempo, una enfermedad como el cáncer le sucede a cada integrante de la familia, desde su propia historia, en este libro intenta justamente dar la visión de su hermana, de cómo la tensión que se genera a partir de la hermana enferma, se llega a sentir abandonada, a veces tiene sentimientos de enojo, a veces los papás están tan preocupados por la hermana, no le dan el tiempo ni para explicarlo, ni para hablar de ello”.

-Este libro fomenta el diálogo con padres e hijos, háblanos un poco de esto.

“Este libro necesita un diálogo después de leerlo, por eso me apoyé en una psicóloga infantil, que se llama Brenda Ponce Ochoa, porque es un tema delicado, estamos tocando fibras sensibles, y saber que lo estamos manejando de la manera correcta, al final del libro ella aporta una contribución donde nos dice como hablarle de eso al niño, ayuda a los padres, a los maestros, pueden utilizar este libro para abrir una puerta del diálogo, aunque es un libro que está enfocado a niños, también es para los papás, para que los nos demos cuenta, no únicamente con problemas tan graves como es el cáncer, si no hay otros casos como problemas de aprendizaje, que de alguna u otra forma requieran más atención en la familia que los demás y yo creo que como papás no nos damos cuenta el que al darle la atención a un niño, también se la estamos quitando al otro”.

-Es muy importante que a los niños se les hable con la verdad, no mentirles, los niños deben asimilar los procesos, cuéntanos…

“Nosotros como padres a veces somos los que le ponemos las cosas complicadas, porque pensamos que no están preparados, que están muy chicos, intentamos taparle los ojos, los oídos, cuando en realidad los niños son más inteligente de lo que creemos, como padres tenemos la responsabilidad de decirle la verdad a nuestros hijos, hablarle de temas aunque nos cueste trabajo a nosotros, a ellos les abre muchas cosas, es una plataforma para que entiendan al mundo, porque por no crear ese diálogo, no quiere decir que el niño no lo esté viviendo, el niño percibe que el adulto no quiere hablar de esto, y creo que tenemos que ser valientes e inteligentes como padres, tener la fortaleza de hablar de la muerte, como la vive como la percibe el niño, saber que es una parte natural de la vida, creo que nosotros los adultos menospreciamos la inteligencia del niño”.

