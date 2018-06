“Stereo Mama” te lanza un “Pastel”

La agrupación regiomontana muestra nuevo material discográfico

Arturo Arellano

La agrupación regiomontana “Stereo Mama” se complace en presentar su más reciente material discográfico denominado “Pastel”, en el que según sus miembros han hallado una formula para poder decir todo lo que desean, a través de la música, en un plan sin ofender a nadie, pero siendo irreverentes y originales. El disco ya está disponible para su compra y escucha, tanto en foramto fisico como digital.

Para ahondar en detalles, Nicolás, Ernesto, Gustavo, Andrés y Paco visitaron la redacción de DIARIO IMAGEN y en entrevista dijeron: “Estamos sorprendidos y emocionados de que la gente ha respondido bien a este disco, en el que no tuvimos miedo de expresarnos y decir cómo somos, pues las canciones son muy directas, pero la gente agradece y aplaude que hagamos nuestra música de esa manera. Cabe mencionar que nosotros hacemos todo, desde la música, videos, las tapas de los discos, por lo que nuestra esencia está en todos los sentidos”.

“El disco nos llevó un proceso de seis meses y creo que en el mismo ya está bien definido nuestro estilo, si bien hay diferentes variantes de géneros y ligeros cambios entre cada cacnión a final de cuentas se sigue sintiendo que somos nosotros.

Por ejemplo, el primer sencillo que se llama ‘Cuerpo’, es la que más nos representa y habla por nosotros, es un tema que oyes y después escuchas todo el disco y tienen el mismo sello que nos gusta denominar,l como sexy rock”. Del que ahondan diciendo que “sexy rock es algo que nace porque amamos el rock, pero somos latinos, de modo que las letras son sensuales y de esa fusión nace nuestro sonido”.

El proceso creativo lo definen como “un trabajo en equipo, todos participamos, no buscamos sonar como sonamos ahorita, es algo que se dio con el aporte de cada quien, de manera natural sin buscarlo”, aseguran y puntualizan que “las letras son muy sinceras, pero es que así somos nosotros, en eso coincidimos, somos honestos y directos. En la música tratamos de no pasarnos, tratamos de hacerle ver a la gente las cosas a través de nuestros ojos, por ejemplo queremos normalizar el tema de la sexualidad, que no es nada malo, está cañón, por ejemplo en Monterrey dices ‘sexo’ y la gente se ofende, o sea eso no está bien, queremos alivianar a la raza, que se convenzan de que es algo normal”. Sin embargo, sus letras hablan tanto de la sensualidad, como del amor y sentimientos.

En este disco refieren que el hilo conductor podría ser “la voz de Ernesto, porque en el tema de las letras y los sonidos que manejamos, no es algo lineal que hayamos planeado. A la hora del disco se de manera natural, aunque variemos en los géneros se sabe que somos Stereo Mama, aunque toquemos bossanova, rock, algo tropical, somos reconocibles”.

Finalmente, siendo originarios de Monterrey, uno de los estados mas prolíficos en el nacimiento de bandas de rock exitosas, declaran que “más que responsabilidad, sentimos una inspiración en todas esas bandas que han salido de Monterrey, porque pensamos en que ellos han pasado por lo mismo que nosotros y que sí se puede. Toda la avanzada regia nos mueve, no es querer reemplazarlos, sino inspirarnos en ellos”.