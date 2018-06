Justin Bieber se transformará en Cupido

El cantante compartió la noticia a través de una publicación en Instagram

Justin Bieber prestará su voz al mitológico dios del amor Cupido,en la película que preparan los estudios Mythos Studios.

“Cuando este proyecto fue llevado a Justin, al instante estaba emocionado de ser parte de él”, dijo Scooter Braun, cofundador de Mythos Studios a Entertainment Weekly.

“Afortunadamente para nosotros, comoCupido, él sabe un poco sobre el amor y las travesuras”. Bieber se asoció previamente con Braun para producir el documental Never Say Never.

La estrella del pop compartió su emoción por el próximo proyecto en una publicación de Instagram en el que presentó un boceto del personaje. “#cupidmovie”, publicó en la red social.