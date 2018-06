Un país potencia para los jóvenes, ofrece Meade

Encuentro con universitarios en la Anáhuac

El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, sostuvo que “tenemos la oportunidad de convertir a México en potencia y entregarles a los jóvenes el destino de un mejor país que el que nosotros recibimos de nuestros padres”.

En el Auditorio de la Rectoría de la Universidad Anáhuac Campus Norte, subrayó que en esta elección está la posibilidad de optar por el futuro y la certidumbre, temas que son fundamentales para el desarrollo del país.

El candidato de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza ofreció no fallarles a los dreamers que, de manera voluntaria o involuntaria, regresen a México.

Destacó la necesidad de garantizar a todos los mexicanos el término de la preparatoria, pero también debe darse la oportunidad de volver a las aulas a los jóvenes y adultos que tuvieron que abandonar sus estudios.

“No hay en Mexico “ninis”, no hay en Mexico jóvenes que ni estudien ni trabajen, lo que hay son jóvenes con grandes retos para salir adelante y que cuando se ven obligados a dejar la educación lo hacen por algo que desde el gobierno tendríamos la obligación de atender. No es falta de motivación, es una falla de los elementos que desde el gobierno tendríamos que darles”, sostuvo.

En el diálogo con los estudiantes, dijo que los países que apuestan a la educación les va mejor y apuntó que las naciones que tienen más inseguridad enfrentan un menor nivel de desarrollo.

Señaló en cambio que a los países que son capaces de garantizar para sus ciudadanos integridad personal y patrimonial “les va muchísimo mejor. Los países que logran un desarrollo incluyente, que logran mayores espacios de igualdad y menores espacios de pobreza, tienen un mejor desempeño”.

Admitió que la estrategia que se ha seguido no ha sido suficiente para poder garantizar al ciudadano su propia seguridad, y “si no somos capaces de acabar con la impunidad no vamos a ser capaces de recuperar nuestra paz y nuestra tranquilidad”.

Más adelante expresó que no hay partidos buenos y malos, sino “hay gente buena y mala en todos los partidos políticos”. Agregó que lo que se debe lograr es que se quede en el servicio público sólo la gente buena, que se levanta todos los días pensando cómo ayudar”.