No más invasión de áreas protegidas: Sheinbaum

Política especial a los asentamientos irregulares

Ofrece detener venta de predios de comuneros y ejidatarios

En la Ciudad de México se acabaron las grandes invasiones a las áreas protegidas, pues ya se estaba dando la venta de predios de los ejidatarios y comuneros, manifestó la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia al gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Nosotros lo que queremos hacer es detener esa venta, a partir de darle valor a los predios y proteger lo que todavía tenemos como áreas ecológicas y de conservación, así como implementar una política especial a los asentamientos irregulares que ya existen”, indicó.

Durante una reunión con representantes de organizaciones promotoras del medio ambiente, Sheinbaum Pardo sostuvo que la política ecológica será el eje fundamental de su gobierno para que haya desarrollo económico y social sustentable.

Comentó que las zonas urbanas de la Ciudad de México no pueden seguir creciendo a costa del suelo de conservación, sino que se debe proteger, restaurar y fortalecer porque nuestras zonas protegidas son pulmón de la capital y principal fuente de suministro de agua de los mantos acuíferos.

De acuerdo con la abanderada, zonas como el paraje La Venta tienen una rica biodiversidad y a pesar de que más de 50 por ciento de territorio de la capital del país es área protegida, apenas tiene uno por ciento del presupuesto del gobierno de la ciudad, de tal manera que si no se modifica esa política, no habrá futuro para la parte urbana de la ciudad porque no habrá zonas de recarga.

Por ello, abundó, quintuplicará el presupuesto para proteger el suelo de conservación y se implementará un esquema de compensación de servicios ambientales pues se requiere que entre todos, ejidos y comunidades, protejan los bosques y las zonas rurales.