ODAS y “Nadie más”

La agrupación de pop latino trae su nuevo sencillo de Miami para el mundo

Arturo Arellano

ODAS es un grupo latinoamericano, con su base en Miami, su música se maneja dentro del género pop latino y han tenido buen recibimiento de parte de la gente. Ahora, de su segundo EP llamado ‘Somos Odas’, están promocionando su más reciente sencillo titulado ‘Nadie más’, que sin duda ha dado mucho de qué hablar en plataformas digitales y con lo que llegan a México, donde han ganado un gran número de seguidores.

Emocionados de su paso por México, Karla Iriarte (voz) y Carlos Iriarte (productor, guitarra, coros) visitaron DIARIO IMAGEN, donde dijeron listos para conquistar al público de nuestro país. “Esta es una producción cien por ciento hecha en casa, producida por mi hermano. Quisimos hacer un Ep, esperando tener algo más corto e intimo con la gente, nos tardamos un poco entre nuestro primer trabajo y este ‘Somos Odas’, sin embargo, sirvió para escribir canciones, elegir y grabar con tiempo, maquetamos alrededor de 20 temas, de los que se eligieron seis para este Ep. Estamos contentos con el resultado y sobre todo con que Sony Music Latin nos distribuya”.

Destacan que si bien ya todo esta dicho en la música, tienen un sonido que los define. “No voy a decir que ya todos los géneros están inventados, pero hay ciertas cosas que no se pueden reinventar. Lo nuestro es rock pop y tenemos elementos de diferentes culturas, porque el hecho de que Camilo Machado (bajo) es colombiano, José Nouel (batería) dominicano y nosotros bolivianos, le trae a nuestra música un toque de cada uno de nuestros países, al momento de escribir y producir logramos algo con esencia auténtica”.

Sobre el Ep refieren: “No estamos peleados con nada, no se nos ha dado hacer intervenciones en género urbano, sin embargo, no lo descartamos. En este Ep y en todo lo que hacemos lo que nos importa es hacer las cosas con el corazón, de manera honesta, de modo que si algún dia nos llega la oportunidad de un featuringcon Tigres del Norte o Nicky Jam, no vamos a decir que no, independientemente de que son grandes estrellas, creemos que la música que es buena, lo será interpretada en cualquier género”.

Siendo Facebook su red social favorita, explican: “Tenemos seguidores de Latinoamérica, principalmente de Bolivia, aunque radicamos en Miami. Por eso, ahora nuestro interés es conquistar el continente y qué mejor puerta que México, después seguirá España. Es lindo que nuestro trabajo siendo independiente ha llegado a tantos lugares, es algo que nos motiva a seguir y por supuesto que las redes sociales han sido un factor fundamental para que todo esto suceda. Aunque hoy esté dominando el reggaetón y lo urbano, nosotros tenemos la oportunidad de conectar con un público específico a través de redes sociales, no serán las masas a las que los urbanos llegan, pero estamos logrando consolidar nuestro nicho, hay espacio para todos”.

Sobre su próxima llegada a España, se dijeron emocionados y dignos representantes de lo latino.

“Los latinos estamos de moda en el mundo y orgullosos de ello, por eso iremos con lo mejor de nuestra música y trabajo para seguir poniendo el nombre de Latinoamérica en alto, princpialmente de Bolivia, porque somos realmente pocos los exponentes en la música que saliendo de Bolivia llega a otros países”.