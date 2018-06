Juan Solo y su “Ciudad tropical”, al Lunario

El 9 de junio, el cantante llevará su nuevo disco y espectáculo a la antesala del Auditorio Nacional

Asael Grande

Hablar de Juan Solo es mencionar a un artista sorprendente y único, cuya perseverancia lo ha llevado a niveles impensables, y así será su nueva presentación en el Lunario, con grandes artistas, música latina, y nuevos temas que presentará exclusivamente la noche del 9 de junio, con su show denominado ‘Ciudad tropical’: “es mi quinto Lunario, me emociona, porque siempre ha sido un escenario importante para mi carrera, la primera vez que estuve aquí en el Lunario, fue regresando de Viña del Mar, hace seis años, y han sido años de estar tocando, de estar reinventándome, hacer otras cosas como el teatro, y siempre regreso a mi proyecto, porque es lo que más me gusta, y cada vez que hago otra cosa, me doy cuenta que lo que más me gusta es cantar”.

Juan Solo regresará al Lunario del Auditorio Nacional el 9 de junio, para presentar su show “Ciudad tropical”, con el que promete encender la pista de baile y complacer a sus seguidores con grandes sorpresas: “el próximo 9 de junio, a las nueve de la noche, vamos a tener un abridor, que se llama Jeremy Bosch, un puertorriqueño que vive en Nueva York, y es de los músicos más importantes que hay en el género de la salsa, lo conocí en redes sociales, vamos a hacer una canción juntos; entre los invitados estará también Mariana Seoane, con quien vamos a estrenar una canción que se llama ‘Ya no cabes en mi vida’, que va ser su próximo sencillo, y que es una canción que hicimos juntos hace un par de meses, y va a sonar este sábado; desde Mérida viene otro amigo, Jimmy Cruz, con quien tengo un dueto en el tema que se llama ‘Que ella decida’, en fin, el concierto va a estar lleno de sorpresas, es un momento en el que la música nos permite fusionarnos con otras cosas, estamos listos para el sábado 9 de junio”.

Respecto al nombre de su concierto, Juan Solo explicó que: “Ciudad tropical” es en realidad un concepto, en el que planeo que cada ciudad que visite, tropicalizarla, y llenarla de ritmos latinos que a mí me gustan, en el lugar donde me pare a cantar, con este concierto acerco mi música mucho más hacia el género latino, pero no hacia lo urbano, sino más hacia la cumbia, hacia la salsa, hacia el vallenato, ritmos más de Sudamérica, que me gustan, también es un preámbulo para crear nuevas canciones, voy a estrenar dos en este concierto, una cumbia que se llama ‘Se busca’; un merengue que se llama ‘Trátame mal’, y eso es algo de lo que será mi disco nuevo”.

Después de su presentación el 9 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional, Juan Solo tiene planeado viajar a Perú y Bolivia para promocionar ese nuevo material y para agosto presentará música nueva acompañada de un videoclip.