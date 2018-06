“La bolita sube, baja y vuelve a subir”: Garibaldi está de regreso

La agrupación se reencuentra con el interés de conquistar a las nuevas generaciones y para ello lanzan “La cucaracha” y “La bamba”

Arturo Arellano

Luego de años de ausencia, el grupo Garibaldi se reúne, en medio de esta ola de nostalgia y reencuentros, se suben al barco y retoman su carrera, con el interés de conquistar a las nuevas generaciones con su música y reclamar el lugar que les corresponde.

Para ello, han lanzado un nuevo tema “La cucaracha” muy a su estilo de finales de los ochentas y principios de los noventas, pero con el toque de frescura, que sin duda les pone en el oído de los jovenes.

Haciendo una pausa en medio de su gira “Que siga la fiesta tour”, Paola, Adrián, Javier y Carlos, parte de Garibaldi y en ausencia de sus compañeros Katya y Luisa Fernanda, visitaron la redacción de DIARIO IMAGEN y en entrevista se dijeron emocionados y comprometidos con este regreso a la escena musical. “La gente nos lo pedía, nos preguntaba cuando nos íbamos a reencontrar, así que decidimos hacer el esfuerzo de ponernos en contacto, ver quién estaría y quién no, así que los que estamos, estamos comprometidos con el proyecto y quienes no, fue porque ya tienen compromisos y no podían. Se trata de regresar y hacer la fiesta, retomar lo que era Garibaldi, nuestro mercado, porque cuando nos fuimos nadie tomó nuestro lugar”.

“Las canciones siempre se quedaron, ‘La ventanita’ por ejemplo, nos sorprende que hoy chavos de 20 años y los millenials, se la saben, porque por los padres las conocen, lo mismo la de ‘La bolita’. Queremos aprovechar esta ola de reencuentros para que quienes no nos conozcan, lo hagan y lo disfruten”.

En ese mismo tenor refieren: “Retomamos los temas clásicos, con nuevos arreglos y ahora promocionamos dos temas actuales muy padres que son ‘La cucaracha’ y ‘La bamba’, muy a nuestro estilo, pero con los arreglos de Jorge D’Alessio, de Matute, quedaron padrísimos. ‘La cucaracha’ ya tiene su video y ahí van a encontrar ese sonido actual con tintes urbanos, lo cual nos da un toque distinto y fresco a Garibaldi”. Lo mismo tienen una nueva versión de “La ventanita”, con arreglos de Cruz Martínez.

Siendo su regreso oficial en el Festival Pa’l Norte, refieren: “Nos sorprende ver la cantidad de gente que nos conoce. Teníamos dudas y miedo, porque sabíamos el tipo de público que era, pero la sorpresa fue que nos recibieron bien y que se saben las canciones”. Ahí fue el primer vislumbramiento de lo que es su show en vivo. “Una fiesta, definitivamente ofrecemos shows muy vistosos, con vestuarios mexicanos, llenos de detalles. Es un verdadero baile, es lo que pretendemos. Somos un show, los que amenizamos la fiesta, se trata de que hasta el que no baila nunca, termine bailando para eso son nuestras canciones ‘Banana’, ‘Que te la pongo, esas que la gente quiere escuchar”.

En el tema de realizar canciones inéditas explican: “No descartamos la posibilidad, pero Garibaldi siempre ha tomado las canciones mexicanas, populares o latinas para llevarlas a un ritmo moderno, eso somos. Tenemos dos temas nuevos, pero nos ha pasado que llegando a los lugares donde nos vamos a presentar, les mostramos los sencillos y nos piden que mejor cantemos los clásicos, la gente quiere recordar”.

En 2019, Garibaldi estará cumpliendo 30 años de existencia, por lo que “traemos un proyecto ambicioso, empezamos en 1989, asi que haremos una presentación con invitados de otros grupos y ex compañeros que no pudieron integrarse a la gira este año. Ahí si queremos dejar un recuerdo en Cd-Dvd, incluso en acetato, que era algo padrísmimo”.

Así, el par de sencillos de Garibaldi ya están disponibles para descarga y escucha en todas las plataformas digitales, mientras que las fechas para sus conciertos en vivo son anunciadas en sus redes sociales conforme se van concretando.