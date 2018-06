“Acosad@s”, de Andrés Acosta/Jaime Alfonso Sandoval/M. B. Brozon/Juana Inés Dehesa | Nube de tinta

En la ruta de las letras

Patricia Correa

Cuatro historias y un solo problema, tan cercano, que a veces no alcanzamos a distinguirlo con claridad

Juana Inés Dehesa, Mónica B. Brozon, Jaime Alfonso Sandoval y Andrés Acosta tejen sus historias a lo largo de este volumen, haciéndonos voltear hacia el bullying cibernético, el acoso en la escuela, la violencia de género y la falta de tolerancia a quienes piensan diferente. En entrevista exclusiva para DIARIOMAGEN, el escritor Andrés Acosta nos dio más detalles.

-¿Cómo te invitaron a formar parte de este libro?

“Fue por parte de uno de los editores, estábamos platicando en alguna ocasión sobre los temas que hacían falta para la literatura juvenil actual en México, concretamente Diego Mejía y yo, nos pusimos a pensar y de repente se nos ocurrió que hacía falta hablar sobre el acoso que es un tema muy importante, sobre todo entre los jóvenes en México y es así como surgió con la idea de proponer a otros tres escritores, que escribieran narraciones, cuentos, sobre temáticas del acoso y así ya formamos cuatro cuentos sobre el acoso”.

-Óscar, tu personaje principal se ve involucrado en un grupo de redes sociales. Háblanos de esto.

“Tiene que ver con la familia, con la escuela, con el entorno, con las diferencias de generaciones, porque a los papás de este personaje (Óscar), que es un joven mexicano, no les toco vivir las redes sociales, como se vive ahora, por eso, hay una falta de comunicación, no tanto por descuido de los padres, si no por desconocimiento, entonces este chico, en este cuento muy realista, se va involucrando, sin querer, sin darse cuenta, se va dejando llevar por lo que sucede en las redes sociales, el Internet, que se presta mucho al anonimato, que se presta a la manipulación, al no saber quién esta del otro lado de la pantalla, ya sea del teléfono o de la tableta, PC, esta manera en que viven los jóvenes que están involucrados en las redes, que no saben de pronto con quién están tratando, es lo que provoca que se vaya introduciendo en situaciones más peligrosas hasta llegar al extremo”.

-La adrenalina que siente el personaje por el querer pertenecer a algo…

“Está como en la misma frecuencia de lo que a él le interesa, es un chavo que está creciendo, que está cambiando, ya no se identifica con su hermana menor, de los juegos con sus papás, con los juegos de mesa, sino que ya está en un tren de vida actual, en el cual se identifica con los jóvenes que se comunican a través de las redes sociales y entonces él se involucra en lo peligroso que son los retos, retos que son muy realistas, esa exposición a los peligros a los cuales puede conllevar la manipulación a través de las redes sociales”.

-Abordas el tema del skalteo en redes sociales…

“Precisamente, por esa dificultad que existe de comunicarse entre las personas directamente, como que hay una facilidad que se da en las redes sociales, a él se le hace fácil empezar a skaltearla, estar viendo sus fotos sin pedirle consentimiento, de alguna manera la está acosando sin darse cuenta, como sucede en estos días, que uno de pronto tiene ciertas actitudes que son acosos, hasta que se ve involucrado en una situación más complicada que él se vuelve sujeto del acoso sin darse cuenta”.

