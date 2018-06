Cierre y fiesta en el Azteca

Desde el portal

Ángel Soriano

Ante el autoritarismo del gobierno capitalino de negarle el Zócalo para su cierre de campaña, Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia”, será en el Estadio Azteca, a tono con el Mundial de Futbol Rusia 2018, y será motivo para festejar también las grandes jugadas de la selección mexicana, indicó el tabasqueño.

Con capacidad para albergar hasta 100 mil personas, al abanderado presidencial por tercera ocasión demostrará así su capacidad de convocatoria y de organización, y aún cuando ésta es la segunda ocasión que utiliza el Coloso de Santa Úrsula para un evento similar, en esta ocasión las condiciones son diferentes, pues hay hechos tangibles que adelantan su victoria.

A 26 días de los comicios, las encuestas favorecen al hombre de Macuspana, en tanto colaboradores cercanos del panista Ricardo Anaya (su más cercano competidor) reconocen ventaja real del morenista, pero no descartan que en ese lapso de tiempo pueda remontar las cifras y no sólo alcanzarlo, sino rebasarlo.

Será el próximo debate y cierre de campaña del priísta José Antonio Meade quien le dé el lugar que corresponde, aunque como se ven las cosas, las tendencias electorales no varían.

Sólo acontecimientos inesperados que hagan dar traspíes a alguno de los aspirantes en beneficio del otro podría cambiar el escenario electoral.

TURBULENCIAS

Llamado al diálogo al magisterio

Mientras, en la Ciudad de México los maestros se enfrentan con la policía en puntos estratégicos de la gran urbe, en la ciudad de Oaxaca (estrangulada desde las 7 de la mañana) el IEEPO hizo un llamado al magisterio disidente para volver a la mesa del diálogo y analizar los avances que ya se han tenido en las negociaciones.

La CNTE mantiene bloqueados cruceros y plazas comerciales, aeropuerto y terminales de autobuses, secuestra camiones urbanos y transportes de alimentos y refrescos creando un verdadero infierno, no un caos…El rector de la UAEM, Alfredo Barrera Baca manifestó que la propuesta de reforma a la Ley Universitaria pone en ruta a la UAEM hacia una academia de vanguardia, donde los profesores y alumnos tendrían la posibilidad de probar y proyectar su talento en escenarios mundiales. Luego de asistir al segundo informe de actividades del director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Marco Aurelio Cienfuegos agregó que la reforma hace realidad la formación y el aprendizaje digital, que los investigadores puedan gestionar recursos para desarrollar un trabajo de mayor originalidad y trascendencia y ser partícipes de los beneficios económicos generados mediante la investigación, la asesoría y capacitación especializada…Jesús López Rodríguez, candidato de la coalición PRD-PAN-MC a la alcaldía de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, ofreció estímulos fiscales (no persecución ni obstáculos) a los pequeños comerciantes de la localidad, pues dijo que se trata de negocios familiares que se sostienen con trabajo y esfuerzo por lo que su administración les dará estímulos no como ahora ocurre que con tratados como delincuentes…El México Alimentaria, Food Show 2018”, a efectuarse en la CDMX del 14 al 16 de agosto, productores oaxaqueños de café, nopal, arándano, de limón persa, lácteos y derivados, mezcal, café orgánico, miel, chocolate, entre otros 100 por ciento oaxaqueños que ya se exportan en otros países, buscarán nuevos mercados latinoamericanos informó Fernando Cruz Morales, director general de Política de Comercialización de ASERCA de la SAGARPA…

asorianodesdelportalo@hotmail.com