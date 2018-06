Limaron asperezas y se abrazaron, pero ninguno se retractó en encuentro

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Pues sí, hubo abrazos y buenos tratos, pero entre los empresarios más ricos de México y Andrés Manuel López Obrador no hubo marcha atrás.

Ni unos ni otro se retractaron de nada.

Él los sigue considerando esa minoría rapaz que ha saqueado a México a través de un trato corrupto con quienes han gobernado hasta hoy al país y ellos lo consideran como un peligroso populista que, si gana, va a derivar en un desastre nacional.

Luego de su encuentro y diálogo, ninguno de los 60 empresarios asistentes ha retirado sus cartas a sus empleados donde les advierten que votar por el candidato populista representaría un riesgo de cierre de empresas, desempleo, retracción de inversiones y fuga de capitales.

Como lo que ocurrió en los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo, dicen los empresarios en esos textos.

Tan falto de acuerdos estuvo el encuentro con AMLO que los ricos muy ricos del Consejo Mexicano de Negocios apenas tuvieron materia para emitir un escueto boletín cargado de lugares e ideas comunes:

Lo invitaron a trabajar con ellos de la mano, en beneficio de la población del país.

(Claro!) reiteraron que trabajarán con quien resulte elegido por los mexicanos el próximo 1 de julio.

Alejandro Ramírez, presidente del CNM, fue el encargado de recetarle al tabasqueño la agenda Visión 2030, basada en 6 ejes: seguridad, legalidad y justicia, prosperidad e innovación, igualdad de oportunidades, gobiernos eficientes y transparentes, sustentabilidad para preservar los recursos naturales del país.

¿Qué opinó AMLO de eso? ¿Se comprometió a algo? Ni idea. Y como el comunicado no dice nada al respecto, suponemos que AMLO simplemente los bateó… es decir, ni los peló.

El comunicado del CMN sólo consigna que le habrían dicho que:

“Necesitamos un gobierno que facilite el quehacer productivo y garantice condiciones mínimas de legalidad, justicia, paz y oportunidades para mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos”.

Y que… coincidieron en que hay que combatir la corrupción y garantizar el estado de Derecho… y que le pidieron –si gana–, dar condiciones de confianza y certeza jurídica.

O sea…

Cuestión de estilos

Ernesto Cordero, presidente del Senado, invitó a los mexicanos a reflexionar muy bien su voto porque es muy diferente tener como presidente a Andrés Manuel López Obrador que a José Antonio Meade o a Ricardo Anaya.

No nos engañemos, va a haber consecuencias, para nuestro patrimonio, para nuestras familias, para nuestros ahorros, para nuestra manera de vivir en libertad.

…al final los mexicanos tendremos que sobrevivir a quien resulte electo.

“De eso no hay duda… el problema es cómo van a ser los próximos seis años. Sí va a haber mucha diferencia en términos de inversiones, de crecimiento económico.

“Y quien diga que no, bueno, yo creo que no está consciente de lo que viene, no está consciente del entorno internacional tan complicado que vamos a enfrentar y por supuesto que hay diferencia de quién gane las elecciones en México el próximo primer domingo de julio”.

Estemos conscientes de lo que nos espera.

Sí va a haber consecuencias y, bueno, cada quien vote por quien mejor considere, pero que sea un voto reflexionado, que sea un voto en conciencia y que sea un voto pensando que va a tener consecuencias por quién se emite esta decisión.

López Obrador no ¿garantiza la inversión y la certidumbre económica?

Sin duda el comportamiento de la inversión va a ser muy distinto dependiendo de quién gane… cada quien haga la reflexión correspondiente.

La moneda está en el aire y cualquiera de los tres puede ser Presidente de México.

Cualquiera de los tres nos puede gobernar… cada uno va a tener un estilo distinto de gobernar. Los tres tienen una visión distinta de futuro… y por eso es tan importante reflexionar el voto, es bien importante.

Barrales cierra distancia

Como lo señalamos aquí hace apenas unos 10 días, la senadora con licencia y ex presidenta del PRD Alejandra Barrales cierra distancias respecto de Claudia Sheinbaum en su pelea por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Hace 10 días los sondeos del equipo de Barrales indicaban que la candidata de México al Frente (PAN, PRD, MC) estaba a 6 puntos –lo que traducido a posibilidad de votos podrían llegar a los 300 mil- y hoy, ya está sólo a 4 puntos de distancia –es decir a 200 mil votantes de diferencia- según revelan las mediciones de Mercadirec.

El levantamiento de opinión realizado entre el 28 y 30 de mayo por Mercadirec indica que Sheinbaum suma 38% de preferencias mientras Barrales obtiene 34% y Mikel Arriola alcanza un 15%.

Eso deja ver que Barrales lleva un buen nivel de recuperación de preferencias electorales que podría derivar en un sólido rebase en las siguientes 2 semanas.

Un dato por demás importante de este sondeo es que un 25% de posibles electores aún se encuentra indeciso y el 5% dijo no saber por quién votará el próximo 1 de julio.

De ese 30% de electores podría salir la diferencia que separa a Barrales de Sheinbaum.

El 51.1% de los participantes en este sondeo fueron mujeres y 48.9% hombres; 36% refirió que trabaja por su cuenta, 24% ser empleado de una empresa privada, 17.1% se dedica al hogar, 7% empleado del gobierno, 5.9% estudiante, 3.9% desempleado y 3.2% jubilado o pensionado.

El nivel de escolaridad referido por los participantes fue de 71.2% de secundaria o preparatoria, 18.9% primaria o menos y 9% universidad o más.

En todos los casos se les aplicó un cuestionario digital en dispositivos electrónicos y 24.9% refirió estar en el rango de 39 a 47 años; 23.4% de 28 a 37 años; 19.2% de 18 a 27 años; 18.6% de 48 a 57 años de edad; 11.8% de 58 a 67 años y 2.1% de 68 a 77 años.

Entre aspirantes al Senado

De paso por el Estado de México que gobierna Alfredo del Mazo, el ex gobernador de Hidalgo y ex sectetario de Gobernación y ex contendiente por la candidatura presidencial del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, hoy coordinador de los aspirantes del tricolor al Senado de la República tuvo un encuentro de evaluación en Toluca con el también ex gobernador mexiquense César Camacho, Alejandra Del Moral y Martha Hilda González Calderón, esta última candidata a diputada local por el distrito II.

Ahí Osorio conversó además con los integrantes del Consejos Ciudadanos de Desarrollo Humano y reconoció que la organización comunitaria es la mejor estrategia para detectar en dónde podría afectarse el tejido social.

Senadores y diputados lanzan condena

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión que preside el panista Ernesto Cordero se sumó ayer a la condena de la agresión en Ciudad Guzmán, Jalisco en contra elementos de la Marina Armada de México, el pasado lunes 4 de junio.

Cordero consideró que la Armada es una institución militar nacional cuyo desempeño se ciñe a lo que mandata la Constitución, y actúa en apego a las leyes que de ella derivan y a los tratados internacionales de los que es parte nuestro país.

Y recordó que sus miembros se han destacado por realizar acciones de ayuda, protección y salvamento, que coadyuvan a dar condiciones de paz y desarrollo a los mexicanos dentro de un Estado de derecho.

vizcainoa@gmail.com

www.endirecto.com.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa