“Prometo no enamorarme” es un retrato de la Ciudad de México

Este 8 de junio llega a las salas de cine la película de amor y drama, protagonizada por Alfonso Dosal y Natalia Varela

Asael Grande

Este 8 de junio se estrenará en las salas de cine Prometo no enamorarme(también conocida como Helena), una película mexicana de drama y romance producida por Palomino Films (subsidiaria de Fábrica de Cine) dirigida por Alejandro Sugich, escrita por David Villegas y con las actuaciones de Natalia Varela, Alfonso Dosal, Pedro De Tavira y Alfonso André: “la películaPrometo no enamorarme, es un retrato de la CDMX, que nos encanta, estos espacios tan únicos, y la cinta se trata un poco del amor, se trata de la música, de todos estos instrumentos que nos hacen sentir afortunados de vivir, se trata de esta chica, Julieta, una española que está en México, tiene una cita con su marido, para tratar de rescatar su matrimonio, el esposo no llega a la cita, y casualmente se topa con un DJ, que es Iván, un mexicano, contemporáneo, él está grabando sonidos para su próxima tocada, y ahí es donde empieza esta historia del descubrimiento de los sentimientos, y el descubrimiento de la CDMX, y cómo Iván lleva a Julieta a este viaje y tan inolvidable, que sucede en un día completo”, dijo Sugich, en entrevista con DIARIO IMAGEN.

Prometo no enamorarmecuenta la historia de Iván (Alfonso Dosal) y Julieta (Natalia Varela), que se conocen mientras ella espera a su marido, Daniel (Alfonso André), con quien pretende revivir una historia de amor frustrado. El tiempo pasa, Daniel no llega a la cita y Julieta acaba pasando con Iván durante veinticuatro horas en las que él se la lleva a recorrer toda la Ciudad de México. Este tiempo será más que suficiente para que él se enamore irremediablemente de ella, lo que a su vez hará que ella deba tomar una decisión que podría cambiar su vida para siempre. Prometo no enamorarmeestá dirigida por Alejandro Sugich (‘Casi treinta’) y basada en un guión de Silvia Jiménez y Juliana Nanti: “la película está basada en el cuento ‘Noches blancas’ de Fiódor Dostoyevski, ahora que está más de moda Rusia, por el Mundial, curiosamente; al productor Gastón Pavlovich le encanta esta novela, y comenta que le encantaría hacer una película como basada en esa historia, y por ahí le entramos, y a diferencia de ‘Noches blancas’, pasan tres días en el libro, aquí tomamos la decisión de que fuese en un solo día, basada en la anécdota, es una película para toda la familia, su público es bastante amplio, es una cinta que se cuenta muy natural, estoy contento, creo que va a gustar”, comentó Alejandro Sugich, quien, respecto a la actuación de Alfonso André en la película Prometo no enamorarme,agregó: “es el baterista de Caifanes, su segunda película, lo convencimos, porque su apariencia, y su personalidad, prácticamente, cuando escribíamos el guión, en él me mentalicé, fue una experiencia buena para él, quien nos comentó que está abierto a hacer más cine, fue un honor haber tenido una leyenda del rock mexicano”.