“Niño perdido” regresa al Teatro Xola, con su mensaje de amor propio

La puesta en escena de Quecho Muñoz te invita a rescatar a tu niño interior y no dejar de perseguir tus sueños

Arturo Arellano

Con dramaturgia y actuación de Quecho Muñoz, “Niño perdido” regresa a la cartelera teatral, pues bajo la dirección de Donald Bertrand, ofrecerán una nueva temporada con funciones todos los lunes en el Teatro Xola.

El elenco se completa con Lupita Sandoval, Gerardo González, José Daniel Figueroa y Crisanta Gómez, quienes en conjunto cuentan una entrañable historia que te invita a rescatar a tu niño interior, pedirle perdón por haberlo olvidado, por los errores cometidos y aferrarte a su esencia para alcanzar cada uno de tus sueños.

La función de reestreno se llevó a cabo con un lleno total y la presencia de diferentes invitados especiales, entre los que destacó la llegada de quienes serían los padrinos de esta nueva temporada: Martha Figueroa y Mauricio Clark, que disfrutaron de esta historia que narra la vida de Manuel Andrés, un joven “Godínez” que colapsa emocionalmente después de un día terrible en el que se tiene que enfrentar con todos sus miedos y frustraciones, lo cual le lleva a la idea de suicidarse, no obstante, cuando ya está al filo del andén en una estación del Metro, una mujer de apariencia extraña lo detiene, ella se presenta ante él como “su hada madrina” (Lupita Sandoval). Andrés Manuel un tanto incrédulo y con la firme decisión de suicidarse, se da un tiempo para contarle cómo es que llegó a ese punto.

En tanto, la supuesta hada madrina le dice que al día siguiente le será otorgado un don, mismo que le hace ver a Manuel Andrés la vida desde otra perspectiva: un niño, su niño interior.

Así, la historia también incluye algunos monólogos de parte del resto de los personajes, quienes conforme avanza la narrativa se van descubriendo a sí mismos a través de su niño olvidado, dejando ver cómo es que se convirtieron en los adultos infelices que hoy son.

Sin duda, la puesta en escena hace que el espectador haga una instrospectiva, remueva sus recuerdos y emociones para poder llegar de nuevo a encontrarse con ese niño que dejamos perdido en el camino y con él también nuestros sueños e ilusiones. El mensaje es contundente “No necesitas dejar de ser niño para crecer” y es algo que difícilmente puede llevarse a cabo en un mundo tan lleno de tabúes y consumismo, donde el éxito está basado en las pertenencias materiales y muy lejos de las emocionales, espirituales y de los valores.

Así lo vivieron también los padrinos de esta nueva temporada, quienes conmovidos al finalizar la función, subieron al escenario y felicitaron al elenco.

Martha Figueroa dijo: “Gracias por esta historia tan hermosa, por invitarnos a no olvidarnos de nuestro niño interior y sobre todo por hacer que veamos a la gente con otros ojos, ya que retomando las palabras de mi madre ‘Todos llevamos una procesión por dentro’, así que lo mejor es no juzgar y ser tolerantes, porque nunca sabemos lo que el de enfrente está viviendo”.

En tanto, Clark añadió: “En un mundo tan materialista como el que habitamos es difícil ser fieles a nuestros ideales y a nuestros sueños. Me ha llegado muy personalmente esta obra, porque yo mismo me enfrenté a un trabajo que no me hacía feliz, que a pesar de tener los bolsillos llenos, los autos, los viajes, no era feliz. En mi caso mi solución fue encontrarme con Dios, lo que me permitió empezar a valorar otro tipo de cosas, disfrutar de la vida y de mis seres amados, por supuesto, escuchar más al niño que llevo dentro y bueno, renuncié a mi trabajo y regresé a lo que me hacía feliz”. “Niño perdido” se presenta todos los lunes a las 20:30 horas en el Teatro Xola, Julio Prieto.