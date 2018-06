Danny Anuzita triunfa con Dance Factory The Company

La bailarina ganó el primer lugar con el equipo Pomps femenil novatos, en The Magical Championship of the World

Danny Anuzita es una destacada bailarina, quien a su corta edad ha logrado grandes triunfos en la disciplina del baile coreográfico, tanto en el formato en solitario, como en el de equipos, siendo el más reciente caso el de su primer lugar con el equipo Pomps femenil novatos, en la competencia The Magical Championship of the World, celebrado el pasado 17 y 18 de mayo en Puerto Vallarta.

La extraordinaria bailarina pertenece a Dance Factory, ubicada en la ciudad de Guadalajara, dirigida por Miguel Ramos, Marcos Gutiérrez y Heriberto Gutiérrez, la cual se distingue por ser una de las mejores academias de baile, pues de sus salones han salido grandes representantes mexicanos dentro de diferentes vertientes de la danza y el baile, mismos que han resultado ganadores de competencias a nivel internacional.

De esta academia, nace también la compañía de baile Dance Factory The Company, que ha representado a México a nivel mundial, trayendo doble oro en jazz y pomp, además una medalla de plata y un bronce, durante su participación en ICU y The Dance Worlds, esta última celebrada en Orlando, Florida, el pasado abril.

La compañía se caracteriza por dar oportunidad de destacar a sus bailarines en todos los niveles desde los novatos, hasta Open (nivel superior), siendo así parte fundamental del cumplimiento de los sueños de muchos jóvenes. Uno de estos casos es precisamente el de Danny Anuzita, quien perteneciendo a esta compañía y representando a México, ha cumplido uno de sus más grandes anhelos de ser una bailarina profesional.

Danny ingresó este año a la academia, por medio de una beca y tales han sido los resultados de su talento, que el pasado 17 y 18 de mayo, durante la celebración del The Magical Championship of the World, en Puerto Vallarta, obtuvo el primer lugar en el equipo Pomps femenil novatos, obteniendo así un peldaño más en su carrera, que ya comienza a llenarse de triunfos.

Podemos asegurar que esto es el principio de un largo camino de éxitos en la carrera de Anuzita, pues dentro de sus metas, se ha propuesto llegar a nivel Open a la brevedad y con ello representar a México en las más exigentes competencias a nivel mundial. Para ello, entrena cinco horas diarias en la Academia Dance Factory, gracias a las becas de alto rendimiento que le han otorgado por sus destacadas participaciones.

En el marco de la competencia celebrada en Puerto Vallarta, la academia de baile Dance Factory arrasó en otras tantas categorías, ganando seis primeros lugares y convirtiéndose en una de las más prestigiosas escuelas a nivel Latinoamérica, pues no hay mejor carta de recomendación que los resultados y aquí los pertenecientes a la institución, los evidencian, ganando premios desde nivel novato, hasta Open, donde la competencia es más difícil.