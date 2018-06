Voltax y Strike Master se juntan para crear el Celestial Sabbath Oath

El concierto será en la catedral del metal en México, el Circo Volador, este 9 de junio

Asael Grande

Strike Master y Voltax, dos de los grandes referentes del metal mexicano, como agradecimiento para el público que los ha apoyado siempre, el sábado 9 de junio se juntarán y ofrecerán un concierto con tintes de legendario en la actual catedral del metal en México: el Circo Volador. Dos puntos importantes a saber son, que el acceso será gratis, aunque limitado a 500 personas y es para todas las edades.

Las puertas abren a las 7:00 pm y la banda invitada, que será The Wicked Ones, toca a las 8:00 pm. El sello Sade Records será productor ejecutivo del concierto y grabará ambas presentaciones para posiblemente editar material en vivo: “la idea de este concierto surgió hace cuatro meses, entre Voltax y Strike Master, es sabido por todos que ambas bandas llevan una trayectoria demasiado juntas, más o menos la misma cantidad de años, comparten la misma base de fans, inclusive hay miembros que estuvieron con Strikes Master, el caso es que, decidimos después de dar dos shows, y un minitour con una banda canadiense, al ver la respuesta del público, decidimos hacer un evento más, pero con otro enfoque, para empezar, quisimos hacerlo ‘entrada libre’, en forma de agradecimiento a los fans que siempre han ido, como a la presentación del disco que hizo Voltax, y a los que nos han ido a ver a todos los eventos que hemos tenido en la CDMX, y que vengan a escuchar a ambas bandas, les tenemos unas sorpresas preparadas”, comentó en conferencia de prensa, Jerry, cantante de Voltax, agrupación, fundada en 2006, en la Ciudad de México y que ha grabado 4 discos de larga duración (“Voltax”, “Fugitive State of Mind”, “Hiding Into Flames” y el más reciente “No Retreat…You Surrender”), un demo, un sencillo y un mini CD.

Luego de que un lapso de año y medio tocaron tres veces distintas juntos en la CDMX con enorme éxito, con más de 300 personas en cada ocasión, aunque siempre con la restricción de acceso sólo a mayores de edad, las bandas decidieron juntarse para darle a su público un show exclusivo, gratuito, con acceso a menores, en un lugar con mayor capacidad y con la intención original de establecer un estandarte de lo que se puede conseguir cuando se trabaja en conjunto y sin envidias. Así surgió el Celestial Sabbath Oath, una especie de juramento metalero de llevar el volumen, la distorsión y la lealtad a un siguiente escalón: “creo que, siempre, desde que las dos bandas se formaron (Voltax y Strikes Master), desde esos años las dos bandas han funcionado muy bien, y actualmente que ya se ha formado una base de fans más grande, vemos que funciona mejor, era como importante hacer algo juntos, además, el factor edad también, que no en todos los lugares pueden entrar todos los chavos, entonces es un buen momento para que toda la gente pueda venir, y sobre todo que sea libre el acceso”, agregó Pach, bajista de Strike Master.

Cabe destacar que, el concierto de Celestial Sabbath Oath, de este próximo sábado 9 de junio en Circo Volador (a las 20:00 horas), se grabará para el lanzamiento de un CD en vivo.