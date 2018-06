NAICM es viable, pero si lo pagan empresarios: AMLO

Aclaración al presidente del CCE

Llama al orden a quienes protestaban en su mitin en Tlapa

Andrés Manuel López Obrador aclaró que durante el encuentro con el Consejo Mexicano de Negocios, aseguró que el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAICM) era viable, si los empresarios se hacían cargo de los costos en su construcción.

El tabasqueño dijo que no se quiere “contrapuntear” con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, por lo que pidió remitirse a la grabación. “Si ellos invierten se hace una licitación, una convocatoria y se les entrega la concesión, yo no tengo ningún problema, lo que yo no quiero es que se use dinero del presupuesto porque es mucho lo que se va a gastar en esa obra faraónica.

“No me quiero contrapuntear con él, nada más estoy aclarando, pero es muy sencillo, esas reuniones se graban, son privadas pero hay testimonio, hay grabación, ahí está lo que yo dije.

Llama al orden a quienes protestaban contra candidato a edil

Durante un mitin en Tlapa, en Guerrero, el aspirante de Morena llamó al orden a quienes protestaban en el mitin contra el candidato del Partido del Trabajo (PT) a la presidencia municipal, Victoriano Wences.

“¡Escúchenme! Dejen a Wences ya. ¿O vamos nada más a hablar de Wences?”, cuestionó el candidato.

Acto seguido, los inconformes guardaron silencio para escuchar el discurso del tabasqueño, quien insistió en la necesidad de dejar de lado las divisiones internas, a las que se refirió como sectarismo.

“Vamos a terminar de organizarnos y unirnos, nada de pleitos. Ese sectarismo, que así se le llama, es dañino, no ganamos nada peleándonos aquí, nos están aplastando a todos por parejo”, aseveró.

“Si nos dividimos le hacemos el juego a la mafia del poder. ¿Qué ganamos peleándonos aquí? Nada. No nos peleemos aquí, sólo el pueblo unido y organizado puede salvar a la nación. Vamos a unirnos todos, todos”.

Durante el encuentro, militantes de Morena se manifestaron en contra de Victoriano Wences, a quien acusan de impugnar y frenar la candidatura de Antonio García Morales “Tony”.

En su intervención, López Obrador anunció que, de ganar las elecciones, su prioridad será invertir en la zona de La Montaña de Guerrero, donde existe un importante rezago.

El político tabasqueño adelantó que mandará a especialistas a las comunidades a realizar consultas con la población, para conocer las principales necesidades y tomarlas en cuenta en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo.

“La justicia es darle más a los que tienen menos. Vamos a tener presupuesto porque se va a acabar la robadera”, afirmó.

López Obrador aseguró que su Administración invertirá para pavimentar los caminos de la región, pero con concreto para evitar que sigan haciendo negocio con los contratos.

“Vamos a hacer caminos en la montaña pero no con emulsión asfáltica, ya saben los contratos y la robadera”.

“Vamos a hacer los caminos de concreto, con revolvedora, para dar bastante trabajo y se va a pagar bien el salario”.

El candidato insistió en que cancelará la reforma educativa y llamó “deschavetados” a quienes lanzaron una campaña de desprestigio en contra de los maestros.

Respecto al ataque que sufrieron integrantes de la Marina en Ciudad Guzmán, Jalisco, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia enfatizó que se tiene que respetar a la autoridad.

“Se tiene que respetar a policías, a marinos, a los elementos del Ejército, tiene que respetarse a las autoridades, no sé en qué condiciones se dio ese enfrentamiento tampoco puedo opinar sobre eso”, subrayó.