Estoy dispuesto a mocharme la mano: “El Bronco” en la Ibero

Si comprueban que cometió delito de corrupción

Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente a la Presidencia, aseguró que está dispuesto a que le mochen la mano si se comprueba que cometió un delito de corrupción.

Durante su diálogo con estudiantes de la Universidad Iberoamericana, “El Bronco” dijo que “si yo soy el que estoy promoviendo (la iniciativa mocha manos), yo soy el que se tiene que someter al castigo primero”, dijo.

Los estudiantes cuestionaron al independiente por el supuesto financiamiento irregular en su campaña, así como por las presuntas firmas falsas que presentó para obtener la candidatura.

– Si se llegara a probar lo de su fraude, ¿llegaría a mocharse la mano?, le preguntó un alumno.

– No soy culpable, pero si soy, me las mocho, punto, respondió.

“Con mucho gusto lo haría para demostrarle a México que si hay honestos en este país. No tengo miedo a eso, porque sé que tengo la razón.”, agregó.

El independiente dijo que no confía en el INE; sin embargo, aseguró que aceptará los resultados de la elección.

“Ya le demostré al INE que el Tribunal me dio la razón”, dijo, “El INE puso los número no los puse yo, yo no tengo respaldo de lo que dice el INE”.

Al final del evento, “El Bronc”o se disculpó con los alumnos que se sintieron ofendidos por su forma directa de hablar.”Perdón si de repente soy brusco en mi respuesta”.