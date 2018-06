Cuidado con el sarampión para quienes asisten al Mundial de Futbol

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Suplementos alimenticios, alternativa segura y eficaz

Disfunción eréctil, complicación de diabetes mal controlada

Quienes viajarán a la Copa Mundial de Futbol Rusia 2018, deben tomar en cuenta algunas medidas sanitarias para reducir el riesgo de contagio de enfermedades infecciosas, como las diarreicas o las prevenibles por vacunación, como el sarampión. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Pablo Kuri Morales, de la Secretaría de Salud, señaló las medidas que se deben seguir antes, durante y después de este evento. De acuerdo con reportes epidemiológicos, en algunos países, como Rusia, circula el virus del sarampión, por lo que recomendó a los aficionados que no se han aplicado esta vacuna, lo realicen 15 días antes de viajar, que es el tiempo que tarda en hacer efecto. Hizo hincapié en que no es necesario vacunarse si padecieron la enfermedad o si la dosis fue aplicada en su momento. No es necesario volverse a vacunar. El funcionario indicó que en caso de presentar fiebre o ronchas en el cuerpo durante el vuelo o al retornar a México, se debe acudir de inmediato al médico para evidenciar un posible contagio de sarampión. También hay que tener cuidado con las infecciones de trasmisión sexual. En los aeropuertos se difundirá un cartel, además de infografía, video, contenidos para medios digitales y redes sociales, sobre los riesgos a la salud. Se estima que asistirán al Mundial 30 mil mexicanos, cifra que podría incrementarse por los 103,814 mexicanos que radican en Europa. Algunas recomendaciones: si padece alguna enfermedad crónica, llevar todos sus medicamentos acompañados de la receta. Respetar las normas y señalamientos de vialidad para evitar accidentes. Consultar la guía del viajero que emite la Secretaría de Relaciones Exteriores. Llevar consigo los números telefónicos de la embajada de México en Rusia y consulados cercanos, Adquirir un seguro de gastos médicos para viajeros. Página de la Secretaría de Salud https://www.gob.mx/salud/documentos/aviso-asistentes-al-mundial-rusia-2018?idiom=es

*****

Los suplementos alimenticios y nutricionales son un complemento y una alternativa segura y eficaz para resolver la carencia o deficiencia de los micronutrientes que el cuerpo no recibe a través de una dieta convencional, afirma la nutrióloga Karen Cecilia Picazo Huerta, coordinadora de Nutrición, BodyLogic®, empresa 100% mexicana fundada en 2010 para mejorar la salud y calidad de vida de las personas. Expresa que una buena alimentación favorece una mayor productividad y energía, además de una adecuada función cognitiva, inmunológica y deportiva. Comenta que muchas personas salen de casa sin desayunar y sin ejercitarse. A veces sólo realizan dos comidas al día, carentes de proteínas y con altos niveles de carbohidratos, y consumen bebidas azucaradas en vez de agua y electrolitos. Los malos hábitos predisponen a sufrir enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión arterial, sobrepeso y obesidad. En México siete de cada diez adultos padecen sobrepeso u obesidad En los últimos 20 años el consumo de grasas aumentó 17.2% al pasar de 81 a 95 gramos por persona al día; 15.8% de la población tiene diabetes; menos de la mitad de la población hace ejercicio; sólo 3.6 días a la semana comen verduras cuando la recomendación son 5 raciones al día y adoptar estilos de vida saludables, hacer ejercicio, controlar el estrés, llevar una alimentación equilibrada y una vida sana. Los suplementos alimenticios de BodyLogic® pueden ser un aliado para obtener los nutrientes que hacen falta, de preferencia con el soporte de profesionales de la salud, además de verificar la calidad de los productos y revisar que cumpla con todos los requerimientos sanitarios. Por su parte, Raúl Manrique González, director general de BodyLogic® Internacional, expresa que la compañía tiene el respaldo y la trayectoria de más de 70 años de PiSA Farmacéutica, líder en el desarrollo de productos y servicios integrales para la industria farmacéutica.

****

La disfunción eréctil es una complicación de una diabetes mal controlada. Estudios indican que su prevalencia en hombres que viven con diabetes oscila entre 35-75% versus 26% en la población general. Se ha demostrado que mejorar el control glucémico y la hipertensión, dejar de fumar y reducir el consumo excesivo de alcohol beneficia a los pacientes que presentan esta condición. Vivir una sexualidad sana es un derecho de todos.

