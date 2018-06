Pacto de impunidad

Desde el portal

Ángel Soriano

“Volada” calificó el candidato presidencial de la coalición “Juntos haremos historia”, Andrés Manuel López Obrador, la insinuación que hizo el ex canciller de Vicente Fox, Jorge Castañeda, en el sentido de que el presidente Peña Nieto ha pactado ya con el tabasqueño para entregarle el poder sin problemas, luego de las elecciones del 1 de julio, si es que le resultan favorables, a cambio de no ir a la cárcel.

Castañeda lo dedujo -no lo afirmó ni aseguró que es así- luego de las declaraciones del mismo López Obrador en el sentido de que no procederá en contra del actual Presidente, que lo dejará ejercer el poder hasta el último minuto, y que no habrá cacería de brujas; no es el culpable, ha dicho, porque conoce quienes son los de la mafia del poder, los que no dan la cara, pero que acumulan vastas fortunas cobijados en el gobierno.

El asesor de Ricardo Anaya, al conocer esa posición, supone un pacto de no agresión, una transmisión del poder sin sobresaltos, y un reconocimiento cabal al probable triunfo del tabasqueño, desde luego a cambio de facilidades para abandonar el poder sin acusaciones con o sin fundamento. Sería, como es costumbre, una transición acordada como lo marca la civilidad política, sin mayores sobresaltos.

Que el vocero de la Presidencia se encargue de desmentir cuestiones que no son hechos contundentes, ni pronunciamientos comunicados oficiales, es cuestión de ver con reducido criterio el desarrollo de la política electoral del país; además de contribuir a la desorientación, contribuye a la agresión a nuestro lenguaje al utilizar frases extranjerizantes que nada aportan a la cultura nacional. Son detalles que deberían ser corregidos en la Presidencia.

TURBULENCIAS

Gestionan suprimir visas México-Rusia

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Edgar Romo García, participó como representante de la delegación mexicana en el “Foro Internacional para Desarrollo del Parlamentarismo”, que se llevó a cabo en la capital Moscú los días 3, 4 y 5 de junio y fue organizado por la Duma Estatal Rusa, presidida por el parlamentarista Vyacheslav Volodin, e indicó que se acordó realizar gestiones diplomáticas para facilitar el tránsito de personas entre los dos países eliminando visas innecesarias…Conmemorar este día la Libertad de Expresión es de gran relevancia para el gobierno de Oaxaca, toda vez que le permite reiterar y refrendar su absoluto respeto a la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, que permiten generar opinión en la sociedad y una crítica constructiva que encamine las acciones del gobierno del estado al desarrollo y bien común, afirmó en un desayuno el vocero del gobierno estatal en representación del gobernadoro…Con la firma de un convenio de seguridad entre Hidalgo, Texas y Reynosa, Tamaulipas, que firmaría el gobernador panista Javier García Cabeza de Vaca, se estaría alentando la intromisión de un gobierno extranjero en asuntos internos en detrimento de nuestra soberanía nacional. El mandatario se siente amenazado por los cárteles de la droga –lo acusan de no cumplir pactos- y por sus adversarios políticos como Ricardo Monreal, que le señala sus frecuentes errores. Como se ve, el fronterizo estado no está en las mejores manos ni en su mejor momentos. Continúan las ráfagas de metralletas en las calles y las ciudades son tapizadas con narcomantas de advertencia de venganza del crimen organizado…

asorianodesdelportalo@hotmail.com