AMLO buscaría encuentro con Trump, si garantiza respeto

“Hay que tener paciencia para lograr acuerdos”

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, aseguró que estaría dispuesto a ir a Wahington y dialogar con Donald Trump, si garantiza respeto a su investidura, de ganar la Presidencia.

“Tenemos más de 3 mil kilómetros de frontera y muchos problemas comunes; hay muchos mexicanos viviendo, trabajando en Estados Unidos y tenemos que buscar el acuerdo, yo sé que no es un asunto fácil, pero tenemos que tener paciencia suficiente para al final entendernos con el presidente Donald Trump y mantener la relación”, señaló.

De gira por Tapachula, Chiapas, el abanderado de Morena aclaró que tendrían que existir las condiciones para el encuentro, pues, dijo, no se expondría a que le faltara al respeto.

“Yo estoy abierto al diálogo, pero quiero ver qué trato están dispuestos a darnos, porque yo quiero que haya respeto mutuo, no por Andrés Manuel, si no por lo que voy a representar, el Presidente de México tiene que ser respetado, entonces no me voy a exponer, vamos a que la investidura presidencial sea respetada, sobre todo por los gobiernos extranjeros.“Si hay condiciones, si se puede establecer un diálogo respetuoso, sí acudiría”, subrayó luego de un mitin en Tapachula.

López Obrador propone crear una alianza para América Latina

López Obrador anunció que en breve presentará una propuesta para impulsar el desarrollo de América Latina sustentada en la cooperación de la región, similar a lo que fue la Alianza para el Progreso en la época del presidente estadounidense John F. Kennedy.

Recordó que entonces el plan que destinó financiamiento a los pueblos de América Latina contó con financiamiento de Estados Unidos, y que su idea es un “acuerdo parecido que se sustente en la cooperación para el desarrollo, que incluya el problema migratorio, la defensa de los derechos humanos, los salarios para los trabajadores”.

Añadió que de esa forma se mejorarían los salarios en México y Centroamérica, sobre todo, y se contaría con proyectos de desarrollo en la región para retener a la población en sus lugares de origen, y anotó que su propuesta incluiría a Estados Unidos y Canadá.