“La jefa del campeón” se sube a la pasión futbolera

La nueva telenovela de Televisa se estrena este 11 de junio por las estrellas

Asael Grande

La producción de Roberto Gómez Fernández, La jefa del campeón, es la nueva telenovela que se estrenará este 11 de junio a las 6:30 pm, por las estrellas. Se trata de una adaptación de la telenovela colombiana ‘La mamá del 10’, de Caracol TV. Es una historia protagonizada por África Zavala (quien interpreta a Tita Menchaca, La jefa del campeón), y Carlos Ferro (en el papel de Daniel “La bomba” Rodríguez): “varios futbolistas han vivido lo que vamos a ver en esta telenovela, que es una historia real, y le pasa a muchísimos, y más con sus mamás, he estado viendo a futbolistas decirle a sus mamás cuando ganan o cuando meten un gol, y es muy bello, eso es lo que admiro de las mamás, el cómo salen adelante, lo que hacen por sus hijos; para mi personaje me preparé, observando a mi mamá, tiene muchas cosas este personaje de mi mamá, a quien admiro, y más las mamás mexicanas, que lo que hacen por sus hijos es increíble; lo padre de ser actriz es que puedas hacer de todo, y que te puedas transformar, y que a lo mejor no lo crean, eso es lo bonito de ser actriz, la telenovela La jefa del campeón, tiene un mensaje, que es luchar por tus sueños, y si luchas por ellos, los vas a hacer realidad, pero los sueños llevan esfuerzo, dedicación y disciplina, yo quiero hacer todos los personajes que pueda, y hacerlos de la mejor manera posible, todos los personajes son un reto para mí”, dijo África Zavala, en entrevista con DIARIO IMAGEN.

Protagonizada por África Zavala, Carlos Ferro y Enrique Arrizon y con la participación antagónica de Zaide Silvia Gutiérrez, La jefa del campeónaborda la vida de Tita, una mujer de escasos recursos que saca adelante a sus hijos; el personaje que interpreta África Zavala, tras ser abandonada por su esposo, viaja a la Ciudad de México para organizar su vida como mamá soltera. Tita Menchaca vive en un pueblo pesquero de México, con su marido Waldo, su querida hijastra Fabiola y su pequeño hijo Rey, quien sueña con ser futbolista profesional, alguien le dice que de ahí sólo salen pescadores.

Tita le promete que ella luchará para que cumpla su sueño y sea el mejor futbolista del mundo. Tita se ve obligada a escapar de su pueblo cuando Waldo pierde todo en las apuestas y sus cobradores amenazan con hacerles daño a sus hijos. Con sus hijos, y sin dinero, Tita llega a la Ciudad de México, se hospeda en la pensión de Martina, donde forma una nueva familia, con otros inquilinos, es así, que Tita emprende su lucha por sacar a delante a sus hijos.

El reparto de La jefa del campeóncuenta con las actuaciones de: África Zavala – Renata “Tita” Menchaca; Carlos Ferro – Daniel “La Bomba” Rodríguez”; Enrique Arrizon – Reynaldo “Rey” Bravo Menchaca; Zaide Silvia Gutiérrez – Isadora; Claudia Ramírez – Roberta Andrade; Alejandra Robles Gil – Fabiola Bravo Menchaca; Alberto Agnesi – Waldo Bravo; Edgar Vivar – Pedro; Vanessa Bauche – Martina Morales; Marisol del Olmo – Salomé Salas; Axel Ricco – Froylán; Raúl Coronado – Delfino Suárez; Dagoberto Gama; Gema Garoa – La Beba; Lalo Palacios – Gonzo Coyote; Joshua Gutiérrez – Matías; Luis Zepeda; Fernanda Urdapilleta – Valeria Salas.