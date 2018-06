Anaya y Barrales deben asumir su responsabilidad: Mikel

Afirma que “ya sienten pasos”

El candidato del PRI a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Mikel Arriola, advirtió que Ricardo Anaya y Alejandra Barrales deben asumir las consecuencias de sus actos y dejar de echarle la culpa a terceros para enfrentar la justicia como cualquier ciudadano.

Durante una gira proselitista por la delegación Gustavo A. Madero, afirmó que los candidatos a la Presidencia de la República y al gobierno local, respectivamente, “ya sienten pasos y ahora tienen que asumir las consecuencias y las responsabilidades de sus actos”.

Recordó que quien roba “lo hace a sabiendas de que va a cometer un acto ilícito en favor de su patrimonio; por eso, ahora están bajo el escrutinio de la sociedad y la justicia”.

Señaló que “Anaya robó y ya le cayó la justicia, y no tiene ningún argumento sólido después de la evidencia del video difundido en medios de comunicación esta semana, entonces que no le eche la culpa a terceros”.

Al referirse a la explicación que el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente dio sobre lo difundido en dicho video, comentó que los delitos son personales y se cometen cuando la persona piensa en el enriquecimiento propio en contra de la ley y sin pensar en la moral.

En su opinión, Ricardo Anaya Cortés “es un mentiroso consuetudinario y debería revisar en su muy grande lista de enemigos quién le está mandando estas cosas, porque no es el gobierno”.

“Lo que este video revela es un mecanismo donde por años se estuvieron utilizando terrenos del estado de Querétaro para convertirlos en instalaciones inmobiliarias de servicios de bodegas y generando un esquema de lavado de dinero”.

Respecto a Alejandra Barrales, el abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo que tiene debidamente certificado el enriquecimiento ilícito en cuanto a sus propiedades, que rebasarían en más de tres veces lo ganado durante toda su vida laboral.

Por ello, reiteró que es momento de que Alejandra Barrales y Ricardo Anaya asuman su responsabilidad, “ya que no existe ningún argumento sólido respecto a lo que se vio en el video, por lo tanto, no debe echarle la culpa a terceros. De no haber cometido ningún acto ilícito, hoy no tendría ningún problema”.