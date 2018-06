El tercer debate, ¿en política como en la guerra, todo se vale?

Ahora sí. Llegó el momento de darse con todo. Y los pripanistas se pintan solos para aquello de las invectivas y de las historias de cine negro. Ante el tercer debate de campaña que, dicen, es la última llamada, velan sus armas, sabiendo de antemano que necesitan bazookas, morteros, lodo, estiércol y todo lo que se requiera para acceder a un digno segundo lugar con relación al puntero indiscutible.

En vísperas del tercer debate, entran y salen de Los Pinos y de los múltiples cuartitos de guerra del pringado Meade, con el visto bueno del papi Nicho, el progenitor biológico de esa criatura, gruesos expedientes y tarjetas de contenido vitriólico, espeso y maloliente, con datos duros del presente y del pasado de todos lo que se muevan alrededor de Anaya. Dicen que es lo que hay. Y lo necesitan como agua de mayo… aunque ya sea junio.

Al mismo tiempo que los priístas y demasiados panistas, calderonistas y foxistas, urgen a la Suprema Corte para que se defina sobre la inmediata entrada en vigor de la infame Ley de Seguridad Interior para usar macanas y escopetas de alto calibre contra los adversarios electorales, sacan a la luz videos que buscan deliberadamente exculpar a los Barreiro, otorgarles impunidad, con tal de que se presten a cualquier maniobra contra los blanquiazules queretanos.

No es que carezcan de razón, lo que pasa es que se están excediendo en los límites de lo permitido, con tal de que estos misiles de los bajos fondos‎ logren el efecto de capitalizar en encuestas los “resultados del tercer debate”, y con la ayuda de la declinación esperada de Margarita Zavala Gómez del Campo, puedan ubicar en la percepción ciudadana la creencia de que el pringado asciende al segundo lugar.

Y desde ahí, lo previsible: reforzar la maquinaria fraudulenta de compra de credenciales, amenazas, complicidades de funcionarios electorales y magistrados, historias del voto duro ya inexistente, regalos al por mayor de dinero, créditos, promesas, artilugios de mapaches y fuerza pública, armada y de seguridad pública para ver si en una de esas pueden creer que ganan el primero de julio. Aunque nadie se los crea, eso es lo que menos les importa.

Todo, antes de que Peña Nieto reconozca su responsabilidad judicial en todos los actos proditorios de corrupción. Todo, antes de que pueda ser juzgado ante tribunales comunes por su embarrado sexenio de sangre, dinero y colusión maquinada y punible. Todo, con tal de subirse al segundo lugar, al precio que sea, arrastrando la cobija que usted quiera, gastando hasta el último quinto de nuestros exprimidos bolsillos, riéndose a carcajada limpia de la opinión nacional e internacional, arrastrando el nombre de México ante cualquier tribunal de conciencia pública.

En manos de ilustres priístas, como Liébano Sáenz, que fuera secretario particular de la presidencia de Ernesto Zedillo, se encuentra el expediente que inculpa directamente al truculento y bipolar Dante Delgado Rannauro, materia gris de Anaya, en el sentido de que su encarcelamiento durante aquel régimen no fue por su lucha patriótica en favor de los veracruzanos……sino por el robo de los 5 mil millones de pesos que jamás pudo justificar, destinados a la pacificación de Chiapas, durante el conflicto de San Cristóbal las Casas. Y, además, que su estancia en la cárcel de Pacho Viejo no fue de lo más insufrible, sino consentida para pasar más tiempo al lado de su custodio, un abogado huasteco que lo acompañaba, mañana, tarde, moda y noche.

Dante Delgado siempre alegó que ese dinero había sido usado para remozar el malecón del puerto jarocho y para construir el acuario de esa localidad. Que era un preso político por su oposición bizarra al traidor Zedillo, cuando la realidad se trataba de un vulgar peculado de miles de millones de pesos sobre el presupuesto nacional.

Relata el argumento de marras que cuando la afligida esposa del felón veracruzano llegaba a Pacho Viejo con un pelotón de eficaces abogados chaparritos, llevando en mano el perdón presidencial y los oficios que sólo requerían de su firma para abandonar la prisión, Dante la mesaba de la cabeza y le decía: “no te aflijas , Tere, esto está en las manos del Presidente. Ya no hagas nada”.

La verdad, afirma el ocurso de la investigación, era que Dante prefería seguir encerrado para poder contar con el consuelo del custodio, un implacable de Chicontepec, dispuesto a utilizar sus bizarras artes para conseguir cualquier confesión…

…. fue nombrado por Miguel Ángel Yunes, que conocía desde la escuela las aficiones del cordobés, igual que Anaya prefería usar los viáticos de la Cámara de Diputados para retribuir en dólares al colombiano que se hizo famoso implorando el perdón a Ricky Canallín en aquel famoso video, trending topic durante semanas en la red.

Al fin, gusanos de la misma guayaba, mulas de la misma noria. De ese tamaño son los argumentos con los que el priísmo corriente amenaza al abanderado queretano para el simposio de Mérida. Como no pudieron desdecir los argumentos del sindicato minero defendiendo la honestidad de Napoleón Gómez Urrutia, que inculpa directamente a Vicente Fox, Felipe Calderón y a Germán Larrea…

… de haberse quedado con el dinero defraudado a los trabajadores, buscaron el camino más sencillo de exhibir los documentos testimoniales en contra de Dante y Anaya, que demuestran cómo el infame cordobés se queda con la mitad de los recursos que otorga el gobierno federal y los gobernadores al Movimiento Ciudadano. Una carambola de tres bandas, con massé incluido. En la política y en el amor todo se vale, alegan los priístas. Así están acostumbrados a recordarse las cosas.

En cualquier chico rato, la Corte de Justicia se pronunciará sobre la irrebatible legalidad de la Ley de Seguridad Interior y la inminencia de su aplicación para contener la efervescencia electoral. Ellos hacen lo que desde Nueva York y Washington les indican Soros, los financieros de Wall Street y los halcones de Trump. Es lo que siempre han sabido hacer. ¿Qué fue lo que Castañeda no entendió desde un principio?

Todo para conseguir el objetivo supremo: ganar o negociar para conservar el pellejo, fuera de las bartolinas. Que el siguiente sexenio esté sometido a la negociación en las cámaras para dejar a salvo las reformas estructurales y los pingües negocios petroleros y de infraestructura de los descastados, prolongar el sufrimiento del pueblo, engordando sus peculios personales.

Está a punto de salir a flote una catarata de inmundicias que no tendrán paralelo ni comparación con nada que se haya visto hasta ahora. El objetivo no es respetar la voluntad ciudadana, sino horrorizar todas las conciencias para convencerlas de que lo mejor es abstenerse, no asistir a votar. Dejar que todo continúe como hasta hoy.

Son capaces de eso y de más. No tienen fondo ni límite. Están decididos a convertir la vida nacional en un chiquero inmundo, antes de que alguien les exija cuentas, transparencia, mínimos aceptables de gobernabilidad. El decoro y la vergüenza son cuentos del pasado. Lo que debe reinar es el moche, el narcotráfico y la masacre.

Lo que no saben es que el pueblo entiende sus mensajes. Está cansado de tanta porquería y negocios infamantes. Está hasta la madre de que los políticos tricolores y blanquiazules estén condenándolo al hambre y la miseria. Ya es tiempo de cambiar, a como dé lugar. Se les acabó la canción. ¡Todos a votar! ¿No cree usted?

Índice Flamígero: Una muestra de periodismo ético fue brindada ayer por la periodista Carmen Aristegui. Durante una semana ha dado voz y espacio a la señora Muna Dora Buchain, quien alega haber sido despedida injustificadamente de la Auditoría Superior de la Federación. Ayer, en su espacio en la red, Aristegui publicó íntegro el boletín de la propia ASF que dice así: “La Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados investigará ‘las actividades profesionales y personales’ de Muna Dora Buchain, quien fue separada de su cargo de directora de Auditoría Forense. En un comunicado, la Auditoría Superior de la Federación informó que el 22 de mayo solicitó la intervención de la UEC, órgano externo e independiente a la ASF, para que sea la encargada de la revisión y evaluación del caso. También señala que la separación del cargo de Buchain obedece a ‘razones estrictamente laborales y profesionales dentro del proceso de reestructuración que está impulsando la nueva administración que encabeza David Rogelio Colmenares Páramo’. Añade que, ante la ‘existencia de evidencias sustantivas sobre presuntos actos irregulares que minan su confianza profesional’, es que se le informó a Buchain de su desvinculación de la ASF.”

