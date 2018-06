Manuel Ballesteros presenta “Ser padre es…” en Foro Odeón

Para celebrar a papá, el actor ofrece funciones de su monólogo en formato cabaret, los días 17 y 24 de junio

Arturo Arellano

Con motivo del Día de Padre, el actor, director y productor, Manuel Ballesteros, ofrecerá un par de funciones de su divertido monólogo en formato de cabaret “Ser padre es…”, los días 17 y 24 de junio en el Foro Odeón, de Jorge Ortiz de Pinedo.

La pieza fue escrita por el actor, con asesoría de Cecilia Sotres y Paola Izquierdo, referentes del teatro-cabaret en México, logrando un espectáculo que muestra a aquellos padres que son capaces de hacer lo imposible para brindarle a sus hijos “lo que yo no tuve de niño”.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, Ballesteros comentó: “Es el tercer año que reponemos esta obra, que tiene un título abierto, porque para cada quien la experiencia de ser padre es algo diferente. Todo nació en un taller de teatro-cabaret en el Centro Cultural Helénico, dirigido por Cecilia Sotres y Paola Izquierdo. La intención es hablar de la paternidad y de esas cosas que socialmente se le imponen a los hombres, como ser el proveedor de la familia, eso para los padres responsables, porque hay a quienes no les importa. Todo lo abordamos desde un formato trágico, cómico, musical”.

“Es la historia de Hugo Acosta, un papá que se pierde en la historia de trabajar y trabajar para darle lo mejor a sus hijos, pero todo está visto desde el humor, el delirio, el amor a la familia. Entonces, a través de la historia de este hombre, se cuentan las experiencias de otros, por lo que muchos se van a identificar. Desde que nace el hijo, el bautizo, los cumpleaños, la primaria, secundaria. Se lleva al público por las diferentes etapas y periodos de tiempo, lo cual hace de la obra algo interesante, conecta muy bien con todo el público, porque si bien quizá aún no seas padre, eres hijo de uno y es una relación muy íntima”.

Siendo el tema de la paternidad pocas veces abordado en el formato de cabaret, explica que “justamente en el taller de teatro-cabaret, que yo estaba tomando, todos los temas eran sobre empoderamiento femenino, la mujer y su lucha, que es muy válida y la apoyo, de hecho venía haciendo un personaje femenino en una obra que se llamaba ‘Mamita querida’, pero creí que era momento de hacer algo que no se había hecho, hablar de la paternidad. Fue muy atinado porque este formato lo abraza muy bien, es muy noble y exige mucha capacidad histriónica, porque bailas, cantas, actúas y tienes que estar al día en todo el acontecer sociopolítico, ya que en el cabaret una función nunca es igual a la otra”.

Refiere que la obra habla de todo tipo de padres “porque se hace una referencia de cómo eran los padres de antes y cómo son ahora, por ejemplo el padre dice ‘Ahora una noche la cuida ella y otra noche la cuida él’, haciendo referencia a que ahora el padre se involucra más en el cuidado de un niño, no como antes que recaía la obligación completamente en la mujer. Ver aquí tantas historias va a hacer que reafirmes lo que viviste y cómo quieres ser ahora tu como padre”.

Aclara que esto no es standup. “Está de moda y está muy bien, sin embargo, no tiene una historia de principio a fin, no hay un desenlace, aquí lo tenemos, hay drama, un principio interesante que dice que si te vas a burlar te vas a burlar a partir de ti. Tenemos una historia, un conflicto un desenlace y al final una vuelta de tuerca, porque vas viendo la historia y jamás te imaginas cómo va a terminar. Te llevas un mensaje a través de un final inesperado”. La puesta en escena se presentará los días 17 y 24 de junio en el Foro Odeón.