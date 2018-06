“El río” te conduce al interior de tu ser

La puesta en escena, protagonizada por Sergio Bonilla, se presenta en el Teatro Santa Catarina hasta el 29 de junio

Arturo Arellano

Con dramaturgia de Jez Butterworth, traducción de Alfredo Michel y dirección de Enrique Singer, “El río” llega al Teatro Santa Catarina de la Ciudad de México, donde con un elenco conformado por Sergio Bonilla, Marina de Tavira, Inés de Tavira y Norma Flores, ofrecen funciones de jueves a domingo hasta que culmine esta temporada el 29 de junio.

Mientras tanto, el elenco cuenta la historia de “El hombre”, un apasionado de la pesca de trucha que solamente se da en abundancia una vez al año, en una noche sin luna. La obra da lugar en esa noche, y él ha invitado a “La mujer”, su nueva novia, para que le acompañe en su travesía. No obstante, en la segunda escena, “El hombre” realiza una llamada a la policía para reportar la desaparición de una mujer que se ha perdido durante su noche de pesca. Es a través de esta serie de acontecimientos, que se enfrenta al público a diferentes etapas y tipos de amor.

Para ahondar en la temática de la obra, Sergio Bonilla concedió una entrevista a DIARIO IMAGEN: “Es una obra que habla del miedo, del autoconocimiento, de nuestra ignorancia sobre lo que es el amor, de nuestra incapacidad para relacionarnos en general, en primer lugar con nosotros mismos y luego con los demás. Mi personaje es el hilo conductor de todas estas emociones, pero se rodea de personajes muy complejos que aparecen y desaparecen, que son estas mujeres con las que el aparentemente se relaciona, pero tampoco lo logra de verdad”.

“La pesca está alrededor de todo esto, es la base y creo que sirve para enriquecer con una serie de metáforas y hasta poesía con respecto a las relaciones y la analogía con esta práctica”. Siendo el teatro un espejo de la sociedad, asegura que “estamos viviendo una era tremenda de soledad, entre la información de redes sociales y polarización del mundo, nos estamos quedando solos, pues las relaciones se han venido devaluando de una manera clara”.

Esta obra es el rebote o el reflejo de lo que está pasando. “Este personaje es un hombre que agoniza, aparentemente es un conquistador, y sí es seductor, con una pasión que es la pesa a través de la cual seduce a las mujeres, pero finalmente es incapaz de relacionarse con ellas, eso lo atormenta y lo tiene en una agonía infinita, es un río que nunca deja de correr, porque jamás puede atrapar un trucha”.

“Muchos hombres en la actualidad, son niños en cuerpos de adultos, me incluyo. Porque no comprendemos el amor, no abrazamos nuestras debilidades, para poder relacionarnos de manera más sana y plena”. Reconoce que “No sé qué se llevará la gente de ver esta obra, pero la idea de todos en este equipo es que queremos que se lleven además de pasar un buen rato, una serie de cuestionamientos, muchas veces creo que las preguntas más profundas no te las llevas en la conciencia, sino en las vísceras, eso pasa con el buen teatro y espero pase aquí, que dejemos una semilla que después florezca”.

En tanto, Marina de Tavira, también en entrevista añadió: “Es un texto de autor inglés, en el que mi personaje es la mujer. La obra trata de motivarnos a tener buenas relaciones humanas, sobre todo de pareja, la obra explora ese primer momento de la relación amorosa que es pasional en los primeros días, donde todo es maravilloso y perfecto. No obstante después ¿qué pasa cuando llegas tan alto y te dejan caer?, cuando estás tan entusiasmada. ¿Cuántas veces crees que ya encontraste al amor de tu vida? Y si en realidad cada vez que empezamos una relación, ¿no estamos en realidad buscando a alguien que perdimos o a alguien que nunca existió?”.

La puesta en escena ofrece una temporada en el Teatro Santa Catarina con funciones los jueves y viernes a las 20:00 horas, sábados 19:00 y domingos 18:00 horas.