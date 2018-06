Con “El habitante” vas a conocer al demonio

La cinta llega a las salas de cine este 15 de junio, con Gabriela de la Garza, Carla Adell y Fernando Becerril, bajo la dirección de Guillermo Amoedo

Arturo Arellano

Este 15 de junio llega a las salas de cine, la pelicula “El habitante”, en el género de terror, bajo la dirección del talentoso cineasta Guillermo Amoedo, quien además cuenta en su reparto con artistas, como Gabriela de la Garza, Carla Adell, Fernando Becerril, Luis Eduardo Reyes y Flavio Medina. Para esta coproducción México/Chile, se aborda el tema de la posesión demoniaca de una pequeña inocente, que se debatirá entre la vida y la muerte, pero no sólo de ella, sino de todos quienes le rodean.

En función exclusiva para medios de comunicación, pudimos ser testigos de la historia de una familia que se aleja del estereotipo que generalmente plantean las cintas en Hollywood, en el género del terror, pues Amoedo nos trae una versión más universal de las familias, en este caso una desesperada por reunir recursos. Tres hermanas deciden resolver sus problemas con un único acto concreto: entrar a casa de un senador, acusado de corrupción, para robar dinero que, según los medios, ha sido obtenido a base de sobornos.

Aunque en conflicto y con diferentes puntos de vista sobre cómo resolver la situación, las hermanas logran entrar a la casa y buscan el dinero que pueda resolver sus problemas. Tras revisar en todos los cuartos, las chicas descubren que el dinero no está ahí. Sin embargo, empiezan a escuchar ruidos, provenientes de una puerta oculta, la cual da a un sótano, donde puede encontrarse la recompensa. Al llegar al cuarto, descubren la fuente de los ruidos: la hija parapléjica del senador, quien está atada a una cama, con graves heridas, deshidratación y señales de tortura. Aunque las hermanas tratan de liberarla, pronto descubrirán el terrorífico motivo por el cual la niña permanece encerrada y es entonces que se detona el terror, ese encuentro directo con el demonio.

El director de la cinta, Guillermo Amoedo, acompañado de Fernando Becerril, Vanesa Restrepo, Gabriela de la Garza, María Evoli, Flavio Medina y Rodrigo Trujillo, que son parte de su equipo, ofrecieron una conferencia de prensa, en la que de entrada Amoedo declaró: “No queríamos tener una cinta llena de sangre en las paredes y escenas grotescas, aunque si tenemos excelentes efectos especiales, más bien nuestra apuesta fue a la historia y al terror obtenido de una buena trama, de lo inesperado, de que el espectador no sabe qué es lo que va a pasar después. Hasta ahora ha funcionado bien con los espectadores que hemos tenido antes de su estreno”, aseguró y adelantó que “El habitante”, no sólo se estrenará en México y Chile, “hemos tenido gran aceptación y simpatía con el mercado de países que no hablan nuestro idioma”. De modo que la cinta llegará a Canadá, Estados Unidos, a Rusia y Japón.

Gabriela de la Garza, que da vida a la madre de la niña poseída declaró: “Esta película rompe con el tabú de que el género de terror no es bien trabajado en Latinoamérica, porque es una extraordinaria producción. Cuando supe que Amoedo sería el director, no dudé en subirme al proyecto, pues es garantía de que será algo bien hecho”.

Por otra parte, aclaró que Natasha Cubría, actriz que da vida a la niña poseída “no sufrió ningún tipo de trauma, ella es una profesional, si bien se dice que Linda Blair tuvo que ir hasta al psicólogo después de rodar ‘El exorcista’, en este caso no es así. Porque ella pasó muchos filtros de actuación y toma la actuación como todos deberíamos hacerlo, como un juego”. “El habitante” llega a la pantalla grande en México este viernes 15 de junio.